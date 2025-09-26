Castellón ya abre más inmobiliarias que bares por la fiebre de la vivienda

La fuerte crisis de la vivienda en Castellón, con una importante demanda de compra y alquiler, ante una oferta que continúa más bien escasa, ha disparado la presencia de oficinas de actividades inmobiliarias en el paisaje urbano por toda la provincia, de modo que las aperturas en el último año superan ya a las de bares y restaurantes de la hostelería, siempre líder.

La época dorada para el sector de la vivienda se nota en la calle, en especial, en la capital, pero también en municipios de mediano tamaño, -y eso sin contar la presencia on line-. El Directorio Central de Empresas (DIRCE), en su informe anual más reciente, lo refleja en cifras: Castellón cuenta con 2.817 locales donde agentes inmobiliarios prestan servicio, con una actividad que repunta día tras día por las necesidades de vivienda y que ha aumentado en interanual en 132; mientras que la hostelería (en servicios de comidas y bebidas) ha incrementado sus establecimientos en menos, en 100, aunque en global el sector dispone de 3.811.

Una tendencia al alza

Cerradura de una vivienda. / Europa Press

Si se analiza la evolución en los últimos diez años todavía se observa más como uno y otro campo de actividad económica han ido acortando distancias, y las inmobiliarias han dado un acelerón en los últimos tiempos. Así, hace una década Castellón contaba con 1.907 oficinas de servicios vinculados a la vivienda, que han ido ampliándose en 910 hasta la actualidad, con un 47% más ahora. Y en la hostelería el incremento se ha dado, pero es muchísimo menor, de un 2,3%, al elevarse en 88, pasando en ese periodo de 3.723 al número actual de 3.811 bares.

Camarero de un negocio de hostelería. / Mediterráneo

"El crecimiento de los negocios de API en una década se disparan, frente al menor ritmo de aperturas en la hostelería"

La apuesta por los servicios vinculados a compraventa y alquiler de inmuebles no solo mueve a los autónomos, sino también a profesionales de otras ramas relacionadas (ej. abogados o comerciales) que se colegian -250 se contabilizaban este verano en la provincia- para ganar un extra.

A ellos se suman las sucursales que abren en la provincia pertenecientes a grandes conglomerados nacionales o de capital internacional, que acechan las oportunidades actuales. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón, Francisco Nomdedeu, apuntó que «la oleada de bares tuvo su momento y ahora proliferan las inmobiliarias, por la necesidad de vivienda y la inversión extranjera». El perfil emprendedor de los nuevos API va desde constructores a promotores, administradores de fincas o asesores que abren su propia oficina.

Castellón firma más hipotecas y por más importe: 10.000 euros más

La firma de hipotecas y compraventa de viviendas en julio en Castellón, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), continúan siendo favorables y prosigue la tónica positiva en este 2025. En el conjunto de la provincia, en los siete primeros meses de este ejercicio, se han constituido 4.603 hipotecas, por un importe de 456 millones de euros -un 48% y un 66%, respectivamente, más, que en el mismo periodo del 2024-. Unos datos que implican que, además de que se conceden más préstamos, las cuantías son más elevadas: una media de 99.179 euros de importe medio, frente a los 89.031 euros de enero a julio del 2024, lo que supone que cada beneficiario de préstamo para comprar vivienda ha recibido un promedio de 10.000 euros más.

Obreros en una promoción inmobiliaria. / MIGUEL ANGEL GRACIA

"Cada día se venden 40 viviendas de media en Castellón, la mayoría de segunda mano, cuando hace un año la cifra era de 32"

Julio, un mes de récord en transacciones inmobiliarias

En otro orden de cosas, el INE difundió el balance de compraventa de viviendas, que en Castellón ha supuesto, en julio, con 1.390, el dato de operaciones más alto registrado en este año y en la serie al menos desde 2007 -seguido, por debajo, con las 1.386 transacciones de pisos en septiembre del 2024-.

Asimismo, de enero a julio se han vendido 8.462, frente a los 6.902 del mismo intervalo del 2024. Se han vendido en lo que va de este 2025, en Castellón, 1.560 pisos más, un aumento del 22%, y creciendo.

Los portales inmobiliarios destacaron ayer que la concesión de hipotecas, también en España y la Comunitat -la cuarta a escala nacional en volumen de préstamos-, sigue a «elevada velocidad de crucero», debido a la «fuerte actividad inmobiliaria, los tipos de interés bajos y el apetito de los bancos por conceder préstamos».