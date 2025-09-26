¿Cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Castellón? Hasta un 80% de posibilidades
Este es el tiempo que se espera en la provincia para el fin de semana
Ojo con la previsión del tiempo para el fin de semana en Castellón según Aemet. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios y las máximas subirán este sábado en Castellón, con cielo poco nuboso con nubosidad alta y posibles brumas y bancos de niebla.
Para el domingo se esperan intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso la segunda mitad del día, probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Castellón la segunda mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes.
De hecho, según la previsión realizada por Aemet para este domingo, en municipios como Benassal, Vistabella o Vilafranca la probabilidad de lluvias es del 80% en el tramo horario de las 12.00 a las 18.00.
En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas registradas en la provincia este jueves, son las siguientes:
Destacar por tanto que municipios como Cirat, les Alqueries, Onda o Benlloc superaron los 25 grados, mientras que en Vilafranca el mercurio bajó de los 0 grados. Este viernes la temperatura mínima registrada hasta ahora se ha dado en El Toro, con 0,1º.
El tiempo en Castellón
