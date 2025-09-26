Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Castellón? Hasta un 80% de posibilidades

Este es el tiempo que se espera en la provincia para el fin de semana

No se descartan las tormentas este domingo.

No se descartan las tormentas este domingo. / Toni Losas

Francis Aznar

Ojo con la previsión del tiempo para el fin de semana en Castellón según Aemet. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios y las máximas subirán este sábado en Castellón, con cielo poco nuboso con nubosidad alta y posibles brumas y bancos de niebla.

Para el domingo se esperan intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso la segunda mitad del día, probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Castellón la segunda mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes.

De hecho, según la previsión realizada por Aemet para este domingo, en municipios como Benassal, Vistabella o Vilafranca la probabilidad de lluvias es del 80% en el tramo horario de las 12.00 a las 18.00.

Probabilidad de lluvias este domingo de 12.00 a 18.00 horas.

Probabilidad de lluvias este domingo de 12.00 a 18.00 horas. / AEMET

En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas registradas en la provincia este jueves, son las siguientes:

Temperaturas máximas y mínimas de este jueves 25 de septiembre.

Temperaturas máximas y mínimas de este jueves 25 de septiembre. / AVAMET

Destacar por tanto que municipios como Cirat, les Alqueries, Onda o Benlloc superaron los 25 grados, mientras que en Vilafranca el mercurio bajó de los 0 grados. Este viernes la temperatura mínima registrada hasta ahora se ha dado en El Toro, con 0,1º.

El tiempo en Castellón

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents