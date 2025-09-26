La Diputación celebra el Día de la Provincia
La localidad de Aín alberga la cita que conmemora lo mejor de Castellón
El Día de la Provincia de Castellón está aquí y el municipio de Aín, en el corazón de la Serra d'Espadà, se viste de gala este viernes para celebrarlo.
La Diputación de Castellón, con la presidenta Marta Barrachina al frente, ha preparado una noche muy especial para esta gala que por segundo año sale de la ciudad de Castelló para llevar el orgullo castellonense por las comarcas.
Además, El Periódico Mediterráneo recibe en esta ocasión la Alta Distinción de la Diputación, el máximo galardón de la provincia. Los 100 años de periodismo que cumple este diario son el motivo de este prestigioso premio.
