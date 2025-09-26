La falta de vigilancia amenaza con hundir el negocio turístico de Columbretes

Las voces críticas aumentan respecto a la decisión del Ministerio de Agricultura y Pesca de reducir las vigilancias de la reserva marina de las Islas Columbretes.

Ya se conocía que esta semana comenzaban los recortes de personal del Gobierno en uno de los parajes más preciados de la provincia. Pero las empresas de turismo dedicadas a las visitas a la isla y al buceo alrededor de la reserva marina se han dado cuenta al ejecutarse los recortes: como hacían de «taxi» a los guardas y esta semana han transportado a menos, se han alarmado por la situación.

Ecosistema marino

La cuestión es que las Columbretes están subdividas entre dos figuras de protección: el parque natural (tierra), donde se mantienen más guardas, y la reserva marina (las aguas). En estas aguas hay un ecosistema marino con multitud de especies que ahora se ven amenazadas ante la posible pesca furtiva por la falta de vigilancia, tal y como explicó Mediterráneo tras quejas de los sindicatos, científicos, submarinistas profesionales, la Conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Castelló, que hará una declaración institucional por unanimidad sobre este asunto.

Ahora son las cuatro empresas , la mayoría de ellas pequeños negocios, las que advierten de un nuevo frente: los primeros que sufrirán los recortes, según ellos, serán los propios animales, en una pérdida «brutal», según dijo ayer a este diario Jaime Monferrer, del centro de buceo Casa Mar; pero los segundos, apuntó Monferrer, serán sus negocios. «Van a destrozar la reserva, es un crimen», aseguró este trabajador turístico.

Un activo en peligro

Para Monferrer, el atractivo subacuático de las islas «va a desaparecer cuando capturen todos los peces de ese ecosistema», algo que cree que pasará con los recortes de guardas de la reserva marina.

Hasta ahora había tres guardas en verano y dos invierno, y el ministerio cifra la reducción de los guardas a la mitad, pero este empresario asegura que esta semana «no ha habido ningún guarda» en la reserva marina. Y es que se ha decidido que los dos guardas que quedan harán la guardia a la vez, cada 15 días. Los otros 15 días no habrá nadie. En el ministerio aseguran que instalarán cámaras de vigilancia para «controlar posibles situaciones de furtivismo» y para «controlar las poblaciones»