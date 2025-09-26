La lucha continua por la dignidad del pequeño Gerard

Desde el nacimiento de su hijo Gerard, la vida de Ana María Redondo se ha convertido en una lucha constante por reivindicar sus derechos y mejorar su calidad de vida. El pequeño, que ahora cuenta con 12 años, nació prematuro tras 25 semanas de embarazo y sufre parálisis cerebral.

Además, tiene un 91% de discapacidad, registra un grado 3 de dependencia y debe desplazarse en silla de ruedas. Ahora su madre pelea para que en el IES Bovalar de Castelló instalen una grúa y otros elementos de apoyo con los que puedan cambiarle los pañales sin que sea necesaria su presencia. Pero no es la primera vez que Ana María enfrenta una situación similar.

Cuando era un bebé, Gerard sufrió la amputación de una pierna, 10 centímetros por debajo de la rodilla, en el Hospital General de Castelló, lo que le obliga a llevar una prótesis desde que cumplió un año y medio. Ana María y su marido denunciaron ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia una posible negligencia médica a la hora de tratarle, aunque la Conselleria de Sanidad afirmó que se actuó de manera rigurosa.

A principios del año pasado, Ana María peleó porque los conductores bajaran siempre la rampa para personas con discapacidad en los autobuses y el TRAM de Castelló. Ante las dificultades continuas con las que se encontraba para poder trasladar a Gerard, puso el grito en el cielo.

Consiguió que la por entonces consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, convocara a las empresas concesionarias de los distintos servicios de transporte público en la Comunitat Valenciana para analizar el servicio que prestaban a personas que padecen diversidad funcional.

En septiembre, Gerard ha iniciado Primero de la ESO en el Bovalar, pero este cambio ha supuesto un nuevo problema. El centro no posee una grúa para poder levantar al hijo de Ana María de su silla. Esto obliga a su madre a, por lo menos una vez al día, desplazarse hasta el instituto para cambiarle los pañales cuando hace sus necesidades.

«No tendría que ir, pero ¿le voy a dejar toda la mañana con el pañal sucio? Eso puede provocarle una infección», explica Ana María, que se encuentra al límite de sus fuerzas.

«Padezco un cáncer, tengo problemas en la espalda y en una mano y sufro ansiedad por la incertidumbre sobre el futuro de mi hijo», afirma la madre de Gerard que tuvo que abandonar su trabajo para poder ocuparse de él. También en alguna ocasión su padre, que trabaja en Vilafamés, ha debido abandonar su puesto laboral para ocuparse de esta situación.

Además, denuncia que han reclamado en diversas ocasiones a la Conselleria de Educación para que pongan los medios necesarios. «Hemos preguntado muchas veces, pero solo nos dicen que se está procesando. No sabemos cuánto tiempo más tendremos que estar así», se queja de una espera que, por ahora, parece no tener fin.

Compra autorizada

Desde la Conselleria de Educación, señalan que ya se ha aprobado la adquisición de esta grúa por parte del instituto Bovalar. «El centro lo solicitó a conselleria con fecha de 15 de septiembre y, el día 17, se autorizó la compra», explican desde el departamento. Ahora es el turno del Bovalar, que debe obtener el aparato. Una vez lo haga, tendrá que aportar la factura a Educación.

Además, resaltan desde la conselleria que en este curso que acaba de comenzar «los recursos en el IES Bovalar de Castelló ha aumentado con la incorporación de un educador de Educación Especial más». Así, se ha duplicado el número de estos docentes, ya que hasta ahora solo había uno.