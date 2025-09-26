Eloy Moreno, Mérito de las Artes gracias a su escritura emotiva

La distinción de la Diputación al Mérito de las Artes recae en el escritor Eloy Moreno, quien desde que publicara su primera novela El bolígrafo de gel verde, se ha convertido en un escritor de referencia con novelas cotidianas, emotivas y reflexivas que abordan temas personales y sociales profundos.

Escritor prolífico

Después de su primera novela llegaría Lo que encontré bajo el sofá, seguida de El Regalo, Invisible, Tierra, Diferente, Cuando era divertido o su última novela Redes.

Asimismo, el castellonense también ha publicado varios libros de cuentos, Cuentos para entender el mundo y Cuentos para entender el mundo 2.

Premiado en múltiples ocasiones

Y sus obras, además de ser top ventas, han sido merecedoras de varios galardones como el Premio Hache, el Premio Yoleo, el Premio Novela Juvenil El Corte Inglés, el Premio Cento Literatura Juvenil o el Premio Book Trailers Fundación Planeta Gala.

Además de ello, Eloy Moreno es el primer castellonense que ha visto adaptada una de sus novelas por una multinacional del entretenimiento como es Disney y su última hazaña ha sido la de batir el Guinness World Record de libros firmados tras rubricar, en menos de siete horas, 7.000 ejemplares de su obra Redes’, cifra que aumentó a las 11.088 firmas al finalizar las doce horas.