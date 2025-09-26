Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de la Provincia

Kiko García, Mérito Deportivo por ser clave en la proyección de La Vuelta

Director técnico de la carrera desde 2015

El burrianense Kiko García junto a Marta Barrachina

El burrianense Kiko García junto a Marta Barrachina / Gabriel Utiel Blanco

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

El burrianense Kiko García, que viene organizando La Vuelta a España desde el año 2015 como director técnico de la competición, recibió ayer el galardón de la Diputación de Castellón en la categoría de mérito deportivo por su papel clave en esta cita.

Artífice del éxito

Y es que es uno de los artífices de que hoy La Vuelta sea considerada una de las tres grandes del ciclismo junto con el Tour y el Giro y se haya afianzado como uno de los grandes eventos a nivel mundial.

Además de su contribución a la vuelta, cuya última edición con recorrido en la provincia de Castellón se dio en el año 2023, García atesora una destacada trayectoria en lo que respecta al ámbito deportivo. Y es que , anteriormente, fue ciclista profesional desde 1988 hasta 1992, y toda su carrera la llevó a cabo dentro de las filas del conjunto de la ONCE.

Asimismo, participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

La Vuelta en Castellón

Para la institución provincial la Vuelta va mucho más allá del punto de vista del deporte, dado que conlleva un gran reclamo y promoción turística.

De hecho, este acontecimiento único situó a la provincia en el mapa deportivo y permitió difundir imágenes del patrimonio y paisajes de Castellón a millones de espectadores de todo el país, e incluso de todo el mundo.

