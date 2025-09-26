Día de la Provincia
Juana Crespo, Mérito a la Innovación por ser una referente en fertilidad
Ha ayudado a centenares de familias a cumplir su sueño de ser padres
La doctora Juana Crespo es la receptora del Mérito a la Innovación que entrega la Diputación, tras ayudar a miles de mujeres a cumplir su sueño de ser mamás.
Resuelve casos complejos
Con una extensa carrera en el sector y debido a su experiencia resolviendo casos complejos, la institución provincial ha decidido premiar a esta peñiscolana por su «modelo de medicina reproductivo único e innovador».
«Los logros médicos de Juana Crespo han contribuido de una manera muy significativa al avance de la medicina reproductiva en nuestro país, y la huella que ya ha dejado en este campo demuestra que su dedicación, pasión y gran profesionalidad puede cambiar vidas», dijo la presidenta Marta Barrachina.
Carrera de éxito
Tras licenciarse en 1985 en la Universitat de València, la llevó, becada, al Instituto Pasteur de París, donde se formó en histerescopia y laparoscopia, al tiempo que también investigó el Hospital Port Royal de París.
La Diputación define su clínica como «centro de excelencia y referencia a nivel mundial en cirugías reproductivas».
Algunos de sus hitos han sido el primer embarazo de España gracias a espermatozoides recuperados mediante biopsia testicular (1995) y el primer nacimiento de un bebé en España mediante una prótesis 3D de cérvix (2020).
