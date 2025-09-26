Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de la Provincia

El Colegio Oficial de Psicología, Mérito Solidario por su labor clave durante la dana

Representados por la castellonense Mª Carmen Molés

Mª Carmen Molés junto a Marta Barrachina

Mª Carmen Molés junto a Marta Barrachina / Gabriel Utiel Blanco

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

La Diputación de Castellón reconoció con su premio al mérito solidario al Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (Copcv) por su papel fundamental en la atención de casos colectivos o catástrofes, como sucedió con la dana que azotó la región en octubre del año pasado.

Cuidando la salud mental tras el 29-O

La organización, que estuvo representada por la presidenta de la provincia de Castellón, Mª Carmen Molés, colaboró a través de voluntarios en el cuidado de las personas que padecieron el temporal tras este episodio de lluvias torrenciales. Además, puso en marcha una plataforma con la que psicólogos y psicólogas de emergencias trabajaron en zonas afectadas. También habilitó distintas líneas telefónicas para atender a los afectados.

La Diputación destacó que «el trabajo invisible de un psicólogo sostiene miles de vidas visibles», y señaló la necesidad de «dar la visibilidad que necesita, romper estigmas y seguir trabajando por la salud mental y el bienestar psicológico».

"Tarea social encomiable"

Como afirmó la institución provincial, el Colegio desarrolla «una tarea social encomiable, casi nunca reconocida y que siempre están en los casos más urgentes y necesarios».

Noticias relacionadas y más

Una labor fundamental a la hora de ayudar a las personas que se enfrentan casos de emergencia y crisis psicológica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents