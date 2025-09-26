Día de la Provincia
El Colegio Oficial de Psicología, Mérito Solidario por su labor clave durante la dana
Representados por la castellonense Mª Carmen Molés
La Diputación de Castellón reconoció con su premio al mérito solidario al Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana (Copcv) por su papel fundamental en la atención de casos colectivos o catástrofes, como sucedió con la dana que azotó la región en octubre del año pasado.
Cuidando la salud mental tras el 29-O
La organización, que estuvo representada por la presidenta de la provincia de Castellón, Mª Carmen Molés, colaboró a través de voluntarios en el cuidado de las personas que padecieron el temporal tras este episodio de lluvias torrenciales. Además, puso en marcha una plataforma con la que psicólogos y psicólogas de emergencias trabajaron en zonas afectadas. También habilitó distintas líneas telefónicas para atender a los afectados.
La Diputación destacó que «el trabajo invisible de un psicólogo sostiene miles de vidas visibles», y señaló la necesidad de «dar la visibilidad que necesita, romper estigmas y seguir trabajando por la salud mental y el bienestar psicológico».
"Tarea social encomiable"
Como afirmó la institución provincial, el Colegio desarrolla «una tarea social encomiable, casi nunca reconocida y que siempre están en los casos más urgentes y necesarios».
Una labor fundamental a la hora de ayudar a las personas que se enfrentan casos de emergencia y crisis psicológica.
- Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
- Aemet eleva a naranja la alerta por lluvias en una zona de Castellón
- El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
- Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
- Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada
- El pueblo de Castellón que se 'murió' de calor este verano: 65 días por encima de los 32 grados
- Los viajes del Castellón Sénior abren temporada rumbo a Alcossebre
- Las gangas que Hacienda subasta en Castellón: un céntrico solar por 30.000 euros o una plaza de garaje por menos de 10.000