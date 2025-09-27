La Diputación destina casi 300.000 € para el suministro de agua potable de 41 municipios

La Diputación Provincial de Castellón garantizará el suministro de agua potable a 41 municipios de menos de 20.000 habitantes con una inversión de 292.788 euros, que corresponde a la primera resolución de las subvenciones del AGA (Abastecimiento Agua Potable). La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, subrayó que «garantizar el abastecimiento de agua potable en toda la provincia, sobre todo en aquellos pueblos que por tamaño disponen de recursos limitados, es y será siempre un objetivo más que prioritario para esta institución». El vicepresidente Héctor Folgado remarcó que «cada euro invertido en agua se traduce en bienestar y en tranquilidad para las familias».

Afrontar el agotamiento de capacidades o grandes averías

Así pues, es la primera resolución de la segunda convocatoria de AGA a la que la Diputación destina 1.500.000 euros para realizar programas o actividades encaminadas a no dejar sin suministro de agua potable a ningún municipio o entidad menor por circunstancias de agotamiento de capacidades o grandes averías. Destacar que la partida de 1,5 millones de euros para la convocatoria del AGA se ha visto incrementada 500.0000 euros, un 50% respecto al anterior ejercicio. Las subvenciones permitirán financiar y acometer actuaciones que los municipios han llevado a cabo en el 2025 para asegurar el suministro de agua potable entre el vecindario. Desde instalaciones de equipos para mejorar el servicio, reparaciones de rupturas y averías, adecuación de depósitos de agua o reposición de elementos.

Estos son los 41 municipios beneficiarios

En esta primera resolución, los municipios que han resultado beneficiados de las subvenciones son: Benafigos, Fuente la Reina, Torre d’En Besora, Vilar de Canes, Villores, Canet lo Roig, La Jana, Aín, Alcúdia de Veo, Les Coves de Vinromà, Herbers, la Pobla de Benifassà, Torás, Xodos, Vallibona, Zucaina, Chóvar, Forcall, Montán, Montanejos, Rossell, Santa Magdalena de Pulpis, Villahermosa del Río, Xert, Benassal, Eslida, Lucena del Cid, Sot de Ferrer, Artana, Soneja, Tírig, Viver, Argelita, Higueras, Pavías, Pina de Montalgrao, Villanueva de Viver, Caudiel, Cervera del Maestre, Atzeneta del Maestrat y Costur.