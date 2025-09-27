Europa asesta "una sentencia de muerte" a la pesca de Castellón al recortar ayudas al 67%

Los pescadores de Castellón están que trinan. Las noticias que llegan desde Europa «son malas» para el sector: las bases del futuro convenio regulador que se ultima para 2028-2034 en la UE prevén recortar un 67% las ayudas públicas, «al pasar de 6.100 millones de euros a poco más de 2.000 millones». Menos recursos económicos para que los pescadores sobrevivan en las jornadas que no les permiten faenar, un cupo que cada año se recorta más hasta hacer inviable la actividad. Otro mazazo limita las ayuda para renovar barcos, que deben ser de menos de 24 metros de eslora, de segunda mano y que el armador que lo vaya a comprar no pase de 40 años -algo complicado en Castellón-. Si no es así, está prohibido, «por contribuir a la sobrepesca», dice la norma.

Estos ítems que forman parte del marco financiero plurianual, a negociar, se han conocido al desvelar detalles el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, en una respuesta a preguntas de la eurodiputada italiana Anna Maria Cisint, del 16 de septiembre.

El sector está molesto con la indefinición del cupo pendiente para faenar en 2025 y 2026

Tijeretazo a las ayudas públicas de viabilidad

El secretario de la Federación Provincial de Cofradías de Castellón (Fedcopesca), Luis García, precisó que «es una sentencia de muerte» para la pesca de Castellón. Mateo Fresquet, presidente de la Fedcopesca, coincidió en que el tijeretazo en los fondos públicos equivale «a acabar con las subvenciones» que ayudan ahora a sobrellevar la actividad, machacada por el continuo recorte de días, a lo que se une la inversión este ejercicio en usar nuevas mallas más amplias -obligatorias-, y a la consiguiente reducción de capturas.

Vídeo: Los pescadores de Castellón estrenan redes para cumplir con Europa / Kmy Ros

El cupo de jornadas de trabajo

Los pescadores explican que vienen de un 2024 de días a la baja (la media es de 130 al año -cuando antes del 2020 eran 200-), y con ayudas para 52 días más, lo que les cubre 9 meses.

Este 2025 llevan ya unos 120 días de trabajo pero el sector está inquieto porque el Ministerio aún no ha clarificado «los días sobrantes de cupos de toda España y cómo se reparten, lo esperamos antes del 1 de octubre».

"Se negocia con vidas, no con días"

Además, «a estas alturas aún no sabemos los días para 2026. Así no se puede planificar. Las autoridades deben saber que negocian con vidas, no con días», afirmó con enojo.

El impacto es tal que, tal y como apuntaron fuentes del sector de la pesca, «ya se han vendido tres barcos de Castellón para Andalucía». La actividad es insostenible y piensan que desde Europa solo se quiere favorecer la concentración y monopolio de la flota y la industria agroalimentaria en manos de unos pocos con más recursos.