Tormentas, granizo y frío: AEMET activa la alerta en Castellón

La AEMET no deja lugar a dudas: esta semana toca paraguas, chubasquero y paciencia. La provincia de Castellón arranca un episodio de lluvias que podría complicarse en las próximas horas. Y es que el aviso inicial de nivel amarillo se ha elevado a naranja en el litoral norte, donde se esperan precipitaciones torrenciales, tormentas y granizo.

Desde el domingo se esperan chubascos localmente muy intensos que irán a más el lunes y el martes. Las zonas más expuestas serán el Baix Maestrat, la Plana Alta y puntos del interior norte. Aunque en la costa el impacto será mayor, también en el interior se vigila la posibilidad de tormentas activas con granizo.

Aviso naranja en el litoral, amarillo en el interior

A partir de la tarde del domingo, se esperan chubascos tormentosos que podrían ser fuertes y venir acompañados de granizo, sobre todo en el litoral norte. Aunque el aviso naranja se centra en zonas concretas, todo el territorio provincial está bajo vigilancia meteorológica.

Lunes y martes: lo peor del episodio

Según AEMET, los días más adversos serán el lunes y el martes, cuando podrían registrarse lluvias muy fuertes y persistentes, con acumulados importantes en pocas horas. La situación podría complicarse especialmente en zonas urbanas con mala evacuación de agua, barrancos y ramblas.

Aunque el sur de la Comunitat Valenciana podría llevarse la peor parte, en Castellón tampoco se descartan tormentas activas con granizo, tanto en el litoral como en algunas comarcas del interior.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado los siguientes niveles de alerta en función del riesgo:

🔶 Nivel naranja por lluvias en el litoral norte de Castellón.

por lluvias en el de Castellón. 🟡 Nivel amarillo por lluvias en el interior y litoral sur .

por lluvias en el . 🟡 Nivel amarillo por tormentas en toda la provincia.

Y además... llega el fresquito

Por si fuera poco, el temporal viene con una caída generalizada de las temperaturas. A partir del lunes, un chorro polar hará que el mercurio baje notablemente, sobre todo en el interior. Las máximas caerán entre 4 y 6 grados, y las mínimas podrán desplomarse hasta 6 grados en algunas zonas, dejando unas mañanas claramente otoñales.

Precaución y seguimiento

Se recomienda mucha precaución en barrancos, carreteras secundarias y zonas urbanas donde el agua suele acumularse con facilidad. Y como siempre, lo mejor es informarse por canales oficiales como AEMET o AVAMET… y, por supuesto, aquí en el periódico Mediterráneo, donde les mantendremos al tanto de todo lo que vaya ocurriendo.

Previsión para los próximos días