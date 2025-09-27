Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes

El litoral norte activa el aviso naranja, mientras que el resto de la provincia se mantiene en nivel amarillo

Se esperan tormentas fuertes, posible granizo y un notable descenso de las temperaturas

La lluvia ha hecho acto de presencia en la provincia de Castelló.

La lluvia ha hecho acto de presencia en la provincia de Castelló.

Néstor Marín

Castellón

La provincia de Castellón arranca un episodio de lluvias que podría complicarse en las próximas horas. En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje el tiempo en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.

