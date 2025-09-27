En Directo
El litoral norte de Castellón, en aviso naranja por lluvias muy fuertes
El litoral norte activa el aviso naranja, mientras que el resto de la provincia se mantiene en nivel amarillo
Se esperan tormentas fuertes, posible granizo y un notable descenso de las temperaturas
La provincia de Castellón arranca un episodio de lluvias que podría complicarse en las próximas horas. En este directo contaremos el minuto a minuto todas las novedades que deje el tiempo en Castellón y la Comunitat Valenciana, con actualizaciones, avisos oficiales y la última información.
