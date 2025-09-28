Alerta roja por el tiempo en Castellón: ¿Dónde puede llover más?

Castellón es una de las zonas críticas según Aemet en los fenómenos meteorológicos adversos que se esperan esta tarde-noche y a lo largo de mañana; y que también afectarán a Valencia, Cataluña y Baleares. A estas horas ya llueve con fuerza en localidades como les Useres -donde ya está granizando- y Atzeneta, aunque lo peor para este domingo se espera a partir de las 20.00 horas.

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón está listo para intervenir si fuera necesario y se encuentra ultimando posibles refuerzos de los parques de Orpesa, Nules y Benicarló.

"Mañana lunes 29 de septiembre, y el martes 30, serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, en la Comunitat, extendiéndose durante la tarde a otras zonas del interior sureste", según han explicado fuentes de Aemet.

Los puntos críticos de hoy domingo

La zona más crítica hoy domingo es el litoral norte de Castellón, donde a partir de las 15.00 y hasta las 12.00 horas del lunes, 29, se esperan "precipitaciones de 80 mm acumuladas en una hora".

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado hoy domingo alerta roja (riesgo extremo, por lluvias) para el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.

Qué se espera mañana lunes

Aemet informa de la previsión meteorológica de cada población según la zona geográfica de Castellón donde se ubica:

Litoral norte: Alerta naranja por lluvia acumulada en una hora de 80 mm, hasta las 12.00 horas; y amarilla por tormentas.

Alerta naranja por lluvia acumulada en una hora de 80 mm, hasta las 12.00 horas; y amarilla por tormentas. Litoral sur: Alerta naranja por lluvias de 60 mm en una hora, hasta las 24.00 h de mañana lunes; y amarilla por tormentas. Pero concreta que también pueden darse 140 mm de acumulado en 12 horas.

Alerta naranja por lluvias de 60 mm en una hora, hasta las 24.00 h de mañana lunes; y amarilla por tormentas. Pero concreta que también pueden darse 140 mm de acumulado en 12 horas. Interior norte: Hasta las 12.00 horas de este lunes se pueden acumular 100 mm en 12 horas y también 30 mm en una hora hasta las 24.00 horas, y por tanto se activa alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas.

Hasta las 12.00 horas de este lunes se pueden acumular 100 mm en 12 horas y también 30 mm en una hora hasta las 24.00 horas, y por tanto se activa alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas. Interior sur: Hasta las 12.00 horas de este lunes se pueden acumular 100 mm en 12 horas, y también 30 mm en una hora, y por tanto se activa alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas.

Puedes seguir la última hora del episodio de lluvia extrema en Castellón en el siguiente DIRECTO.