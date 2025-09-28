Alerta en Vila-real: suspendidas las clases, actividades deportivas y culturales
La población está en alerta naranja por lluvias torrenciales
La Coral Sant Jaume ha suspendido un concierto previsto para este domingo por las inclemencias meteorológicas en la localidad de origen de la otra agrupación participante
Las clases se suspenden en Vila-real por la alerta meteorológica este lunes, tanto los centros educativos como las actividades deportivas y culturales. El Ayuntamiento de Vila-real, notificada la previsión meteorológica por parte del Centro de Coordinación de Emergencias con alerta naranja para este lunes en Vila-real y roja a zonas del entorno, suspende para mañana, 29 de septiembre, las clases así como las actividades deportivas y culturales.
Los clubs deportivos están informando a través de sus grupos de Whatsapp y redes sociales de la suspensión de las clases extraescolares y entrenamientos previstos para este lunes.
Algunos colegios han comunicado ya al alumnado que, además de las clases, se cancelan reuniones, entrevistas y citas previstas.
Reunión de emergencia del Cecopal
El alcalde de la localidad, José Benlloch, ha activado el CECOPAL y se ha preavisado a los centros y entidades afectadas por la medida. Pronto se dictará el Decreto de Alcaldía correspondiente y se les trasladará la decisión de manera formal.
Comunicado por climatología adversa
Desde el consistorio han informado que se desaconsejan los desplazamientos en las horas con previsión de más lluvias. Vila-real, en concreto, estará mañana en alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas.
Hoy, suspendido el concierto de la Coral Sant Jaume
Desde la Coral Sant Jaume de Vila-real han informado que tambioén suspenden el concierto previsto esta tarde de domingo, a las 19.30 horas, en el Teatre Els XIII. Y es que la situación meteorológica afecta ya a la zona de origen de la otra entidad participante en la actuación. Pronto anunciarán nuevas fechas.
