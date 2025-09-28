Alerta en Vila-real: suspendidas las clases, actividades deportivas y culturales

Las clases se suspenden en Vila-real por la alerta meteorológica este lunes, tanto los centros educativos como las actividades deportivas y culturales. El Ayuntamiento de Vila-real, notificada la previsión meteorológica por parte del Centro de Coordinación de Emergencias con alerta naranja para este lunes en Vila-real y roja a zonas del entorno, suspende para mañana, 29 de septiembre, las clases así como las actividades deportivas y culturales.

Los clubs deportivos están informando a través de sus grupos de Whatsapp y redes sociales de la suspensión de las clases extraescolares y entrenamientos previstos para este lunes.

Algunos colegios han comunicado ya al alumnado que, además de las clases, se cancelan reuniones, entrevistas y citas previstas.

Reunión de emergencia del Cecopal

El alcalde de la localidad, José Benlloch, ha activado el CECOPAL y se ha preavisado a los centros y entidades afectadas por la medida. Pronto se dictará el Decreto de Alcaldía correspondiente y se les trasladará la decisión de manera formal.

Comunicado por climatología adversa

Desde el consistorio han informado que se desaconsejan los desplazamientos en las horas con previsión de más lluvias. Vila-real, en concreto, estará mañana en alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas.

Hoy, suspendido el concierto de la Coral Sant Jaume

Desde la Coral Sant Jaume de Vila-real han informado que tambioén suspenden el concierto previsto esta tarde de domingo, a las 19.30 horas, en el Teatre Els XIII. Y es que la situación meteorológica afecta ya a la zona de origen de la otra entidad participante en la actuación. Pronto anunciarán nuevas fechas.