El Ayuntamiento de Castelló decide esta tarde si suspende las clases para mañana ante el riesgo de fuertes lluvias y después de que se haya decretado la alerta roja en el litoral norte de la provincia de Castellón.

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), que es el órgano de coordinación que, ante una emergencia o situación de riesgo, centraliza y dirige los medios y recursos necesarios a nivel local para la gestión de la situación y la ejecución de las instrucciones del plan de emergencia municipal, se reúne esta tarde a las 17.00 horas y estará presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. Será en el transcurso de esta reunión cuando las autoridades tomen una decisión al respecto.

Información en elaboración