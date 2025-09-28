Castelló suspende las clases para mañana lunes ante la amenaza de fuertes lluvias

El Ayuntamiento de Castelló ha suspendido las clases para mañana lunes ante la amenaza de fuertes lluvias. El consistorio acaba de remitir un comunicado oficial tras la reunión de este domingo del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la alerta por lluvias nivel naranja decretada por AEMET y difundida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana para mañana

A la vista de esta alerta naranja y ante la posibilidad de que pase a roja en las próximas horas, ya que en litoral norte y litoral sur ya está en alerta roja, y de las recomendaciones del 112 de la GVA, teniendo en cuenta, además, el Protocolo Municipal frente a Inundaciones en Centros Docentes se ha decidido:

- La suspensión de las clases en los centros de educación infantil, primaria y secundaria y bachillerato (toda actividad lectiva) del término municipal durante toda la jornada escolar del lunes 29 de septiembre de 2025.

- La suspensión de las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes al aire libre.

- El cierre del Pinar en el Grau

- La suspensión del acto institucional por San Miguel, patrón de la Policía Local

- Activación del Protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario.

Desde el Ayuntamiento de Castelló se ruega a la población evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales.