Castellón genera una demanda de más de 7.000 pisos en cinco años

La necesidad de viviendas en Castellón es una urgencia que no deja de aumentar con cada año que pasa. Con una demanda cada vez mayor, el número de nuevas construcciones inmobiliarias no responde a la cifra de nuevos hogares generados en la provincia.

Así lo muestra un informe elaborado por la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) que señala que, entre 2020 y 2024, se produjo un déficit de 7.071 casas en la provincia. Para conseguir esta cifra, el estudio tiene en cuenta los hogares creados y las viviendas construidas durante este periodo.

Una de las consecuencias de esta carencia ha sido el fuerte incremento de los precios de los inmuebles durante este lustro que, en Castellón, aumentó prácticamente una cuarta parte.

Los datos ofrecidos por esta organización, que agrupa a las ocho principales firmas de asesoría inmobiliaria, muestran que anualmente se acumula una diferencia de más de 1.400 viviendas.

Aunque durante 2020, el año en que arrancó la pandemia de covid y se produjo el confinamiento de la población, la desigualdad entre hogares nuevos y pisos construidos fue solo de 614, en 2021 se produjo un repunte que situó la distancia en 2.374.

Desde entonces, la cifra se ha situado cada año por encima de las 1.200, con el pico de 1.437 en 2023, mientras que en 2022 fueron 1.360 y el pasado año, 1.286.

Precios disparados

Esta demanda embalsamada también provocó, en este periodo, una acusada subida del coste de las viviendas. Así, según el estudio de ACI, entre el cuarto trimestre de 2019 y el último de 2024, en Castellón los pisos se encarecieron un 22,5%. Sigue la tendencia generalizada en el resto de España, donde aumentó en todas las provincias, a excepción de cuatro (Ceuta, Palencia, Teruel y Zamora).

Dentro del informe, también se destaca el papel "residual" de las viviendas protegidas. El 97% de las operaciones, en 2024, fueron de vivienda libre, lo que supone un porcentaje mínimo de las de protección oficial. En Castellón, las nuevas alcanzaron las 621 en 2021, en 2024 solo fueron 414.