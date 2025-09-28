Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón
El campus de la UJI y las aulas de los centros educativos de un gran número de poblaciones permanecerán cerradas este lunes por seguridad y para evitar desplazamientos innecesarios
Los ayuntamientos lanzan medidas como tener precaución en paseos marítimos, cerrar el paso en ramblas y barrancos, cerrar jardines parques, instalaciones deportivas, cementerio, bibliotecas, etc. y los actos en honor a San Miguel, patrón de la Policía
La alerta por un episodio de lluvias extremo en Castellón que puede dejar acumulados de 180 mm durante esta noche y hasta las 8.00 horas de mañana; y de hasta 140 mm a lo largo de mañana, han dado pie a la suspensión de clases en todas las etapas educativas en diferentes municipios de Castellón para este lunes.
La Universitat Jaume I (UJI) suspende su actividad docente presencial este lunes ante el aviso naranja y rojo por fuertes lluvias que ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este domingo en su entorno geográfico. Así, ha detallado que se ha establecido el nivel 3 de emergencia y se suspenden las actividades al aire libre en el campus y todas las actividades docentes presenciales, incluidas pruebas de evaluación y prácticas académicas externas. Los docentes darán indicaciones a sus estudiantes a través del Aula Virtual para seguir las clases por este método mientras dure la situación y ha indicado que se prevé que el martes se vuelva a la actividad habitual.
Ttambién lo han decretado, por el momento, a través de sus canales oficiales, los ayuntamientos de:
- Castelló
- Vila-real
- Burriana
- Almassora
- Benicàssim
- Betxí
- Orpesa
- Sant Mateu
- Peñíscola
- Moncofa
- Nules
La Vall d'Uixó está a la espera de la última hora
El consistorio de la Vall d'Uixó, por ahora, no las ha cancelado, pues "por ahora la alerta es naranja; estamos haciendo un seguimiento de los avisos y la predicción meteorológica. A las 21.00 horas está prevista una reunió de la Generalitat y podría haber cambios", y en ese caso se avisará.
