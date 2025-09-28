Sin clases este lunes en todos estos municipios de Castellón

La alerta por un episodio de lluvias extremo en Castellón que puede dejar acumulados de 180 mm durante esta noche y hasta las 8.00 horas de mañana; y de hasta 140 mm a lo largo de mañana, han dado pie a la suspensión de clases en todas las etapas educativas en diferentes municipios de Castellón para este lunes.

La Universitat Jaume I (UJI) suspende su actividad docente presencial este lunes ante el aviso naranja y rojo por fuertes lluvias que ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este domingo en su entorno geográfico. Así, ha detallado que se ha establecido el nivel 3 de emergencia y se suspenden las actividades al aire libre en el campus y todas las actividades docentes presenciales, incluidas pruebas de evaluación y prácticas académicas externas. Los docentes darán indicaciones a sus estudiantes a través del Aula Virtual para seguir las clases por este método mientras dure la situación y ha indicado que se prevé que el martes se vuelva a la actividad habitual.

Ttambién lo han decretado, por el momento, a través de sus canales oficiales, los ayuntamientos de:

Castelló

Vila-real

Burriana

Almassora

Benicàssim

Betxí

Orpesa

Sant Mateu

Peñíscola

Moncofa

Nules

La Vall d'Uixó está a la espera de la última hora

El consistorio de la Vall d'Uixó, por ahora, no las ha cancelado, pues "por ahora la alerta es naranja; estamos haciendo un seguimiento de los avisos y la predicción meteorológica. A las 21.00 horas está prevista una reunió de la Generalitat y podría haber cambios", y en ese caso se avisará.