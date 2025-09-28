Las claves del delito ambiental más grave de los últimos años: 5,5 millones de litros de purines vertidos

El 11 de septiembre, la Guardia Civil hacía público el resultado de una investigación que ha visibilizado «uno de los desastres medioambientales más graves de los últimos diez años» en la provincia, en palabras del teniente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la Comandancia de Castellón, Ángel Avilés.

El trabajo realizado durante algo más de dos años por la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de Burriana, dirigida por el cabo primero José Luis Álvarez, concluyó que entre el 2022 y el 2024, desde una granja porcina de la Vilavella se vertieron al barranco Joan de Mora alrededor de 5,5 millones de litros de purines.

De este caso, llaman la atención varias cuestiones. La primera es que hasta que el Seprona inició sus pesquisas, no existían denuncias previas pese a la envergadura del vertido, aunque hay administraciones competentes en la concesión de las licencias de actividad y la inspección. El atestado del Seprona, que ya se encuentra en sede judicial, precisa que ese vertido se corresponde con tres años de actividad. La granja porcina señalada lleva unos 50 años operando.

La segunda cuestión de interés es cómo llegaron los agentes responsables de la investigación a descubrir estos vertidos si se tiene en cuenta, como se ha mencionado, que no había denuncias que les pusieran sobre la pista.

En colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil, Mediterráneo ha tenido la oportunidad de profundizar en el asunto y conocer las claves de una investigación minuciosa, en la que se han implicado la Generalitat y la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que tiene su origen a una decena de kilómetros de la fuente del vertido, en la marjal de Nules.

Las primeras sospechas

Relata el cabo Álvarez, que las sospechas comenzaron a perfilarse a partir de la toma de muestras motivadas por la detección de una significativa mortandad de peces y aves en marzo del 2023. La conclusión inicial, como informó en su día este periódico, fue que las muertes se produjeron por anoxia, falta de oxígeno en el agua. Esa circunstancia puede producirse de manera natural, pero los análisis detectaron una presencia de nitrógeno en unos niveles que solo pueden alcanzarse por vertidos provenientes de alguna actividad ganadera, agrícola o industrial.

El reto a partir de esas conclusiones era encontrar el origen del vertido ilegal. Los detalles de las pesquisas posteriores forman parte de la metodología de la Guardia Civil para estos casos, pero lo más relevante es que todos los indicios llevaron a los investigadores aguas arriba del barranco que desemboca en la marjal de Nules, el Joan de Mora, donde las hipótesis se convirtieron en pruebas. El rastro de los purines era visible —y sigue siéndolo— en el lecho del barranco. Solo hizo falta recorrerlo en sentido inverso.

El jefe de la Paprona de Burriana, el cabo José Luis Álvarez, explica que al personarse en las instalaciones, él mismo comprobó como una acequia repleta de purines vertía directamente al barranco y no a la balsa junto a la que está construida y que debería ser su destino. No fue la única evidencia de la que fue testigo. En el muro que perimetra otra de las balsas, que «estaba a rebosar, cuando nunca debería estar así», localizó un agujero en la parte inferior «por el que, cuando el contenido rebalsa, también vertía al barranco».

El Seprona ha comprobado esta semana que una de las balsas sigue a rebosar y con un agujero que facilita el vertido al barranco. / MÒNICA MIRA

En la visita a la zona en la que participó Mediterráneo junto al teniente Avilés; el cabo Álvarez y el guardia de la Uprona de Burriana, Óscar Jiménez, se comprobó que, pese a las instrucciones que se habían dado para acabar con el vertido, la balsa sigue repleta y el agujero sin tapar. «Si uno de estos días llueve 30 o 40 litros por metro cuadrado, que sería de lo más normal, todos esos purines acabarán en el barranco», advirtió Álvarez.

La resolución definitiva del caso y las responsabilidades en las que presuntamente pueda haber incurrido el propietario de la granja están en manos de un juez, pero las implicaciones del vertido, sobradamente probado y que a día de hoy todavía son palpables, se convierten en una llamada de atención a las administraciones competentes y a la sociedad en general.

«Este tipo de delitos tienen una afección medioambiental, pero también económica y social. En temas de residuos son cuestiones inseparables» Ángel Avilés — Teniente del Seprona en la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón

El teniente Ángel Avilés remarca que la severidad de este asunto estriba no solo en el grave perjuicio para el medio ambiente. Las pruebas recabadas apuntan a la existencia de un riesgo presente y futuro para la salud de las personas, por el posible filtrado de este material contaminante a los acuíferos «de los que beben los vecinos de la comarca», acciones contempladas en el Código Penal.

Avilés incide en que este tipo delitos «tienen una afección medioambiental, pero también económica y social. En temas de residuos son cuestiones inseparables». A lo ya expuesto, añade que quienes hacen este tipo de vertidos «para ahorrarse el coste de una gestión correcta», están perjudicando al entorno natural «con un impacto que perdurará en el tiempo y afectará a futuras generaciones», y al resto de empresas del sector «que sí hacen las cosas bien, porque está obteniendo un beneficio fraudulento, en una situación de competencia ilícita».

Los restos del vertido de purines todavía son visibles en el lecho del barranco Joan de Mora. / MÒNICA MIRA

Las responsabilidades legales en las que puede incurrir el presunto autor del vertido serán muy significativas, porque entre otras medidas, siempre que existe una grave afección en el medio ambiente, el marco legal obliga a la restauración de la zona afectada al estado anterior a producirse el daño, «y ¿cuánto puede costar limpiar un barranco o un acuífero para devolverlo a su estado primigenio?», enfatiza el teniente.

En la actualidad, la normativa posibilita cuantificar económicamente ese daño, y como remarca el cabo primero José Luis Álvarez, «si el autor no tiene capacidad de restaurar la legalidad, de manera subsidiaria deberá hacerlo la administración competente, con lo que se pagará con los impuestos de todos los ciudadanos», de ahí que desde la Guardia Civil apelen a la colaboración ciudadana, que puede ser determinante para que el Seprona intervenga cuanto antes «para evitar en la medida de lo posible el daño, antes de que el perjuicio generado sea tan grave como el del caso que nos ocupa».

«Si Seprona no investiga estos casos, no lo hace nadie. Es el único cuerpo competente para investigar estos delitos, no hay alternativa» Ángel Avilés — Teniente del Seprona en Castellón

«Los ciudadanos son nuestros ojos», defiende el agente Óscar Jiménez, así como «quienes tienen su actividad de forma legal y se están viendo afectados». Cualquier sospecha comunicada a tiempo puede evitar «un daño grave continuado e irreparable», como se teme que sucederá en esta ocasión.

Tasa de resolución

Han sido más de dos años de investigación que han llevado a vincular la muerte de unos animales en la marjal de Nules con un vertido en una granja de la Vilavella, lo que según el teniente Avilés, constata la labor que está realizando el Seprona de Castellón.

«La tasa de resolución de las diferentes unidades que componen el servicio es muy alta» y hay que tener en cuenta que «si Seprona no investiga estos casos, no lo hace nadie. Es el único cuerpo competente para investigar estos delitos, no hay alternativa», porque «somos la única policía judicial específica en materia medioambiental que hay en España».

Dice que esa efectividad es consecuencia de la formación especializada continua, porque «más de medio centenar de artículos del Código Penal son tratados por esta especialidad», concluye.