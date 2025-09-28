Sanidad alerta de que los pacientes no vayan a sus citas o intervenciones en caso de fuertes lluvias en Castellón
Las urgencias de La Llosa se atenderán en Almenara, Xilxes cerrará su consultorio y Benicarló suspende su actividad asistencial
Sanidad ha remitido un mensaje a sus usuarios este domingo en el que se les recuerda que, si la meteorología es adversa, los pacientes no deben desplazarse a su cita o intervención. "La seguridad es prioritaria y las consultas o intervenciones se reprogramarán", afirman en el comunicado remitido a media tarde.
Sin embargo, la decisión que han tomado diversas localidades de la provincia a este respecto es variable.
La Llosa suspende sus consultas médicas por la alerta de fuertes precipitaciones y ha anunciado que no ofrecerá consultas médicas este lunes 29 de septiembre debido a la alerta meteorológica Sin embargo, las urgencias serán atendidas en el centro de salud de Almenara y a los pacientes citados se les asignará una nueva cita.
En Benicarló, con motivo de la alerta roja en el norte de la provincia de Castellón, se suspende la actividad asistencial para este lunes en el centro de salud y solamente atenderán las urgencias.
Finalmente, el Xilxes estará cerrado el consultorio médico durante este lunes.
