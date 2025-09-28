Noche en alerta: La Guardia Civil, los bomberos y la UME, listos para una emergencia por lluvias en Castellón

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado tras una reunión de urgencia celebrada entre varios organismos esta tarde, que ha transmitido a la Generalitat "la disposición total del Gobierno de España en todos los ámbitos". En Castellón, el litoral norte se encuentra en alerta roja por lluvias de hasta 180 mm en 12 horas, en un aviso que se ha fijado desde las 20.00 horas de hoy domiongo y hasta las 8.00 horas de mañana lunes. También en la provincia de Valencia, donde entra en vigor de madrugada.

En este sentido, ha señalado que ya se ha puesto en marcha un operativo especial por parte de Guardia Civil para que "pueda tener presencia en las zonas donde también se han determinado que podrían tener una principal atención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La UME ya está preparada

"La Unidad Militar de Emergencias (UME), que está preparada ya, ha hecho su transición a la temporada de lluvias para poder atender cualquier requerimiento que nos haga falta de forma inmediata la Generalitat Valenciana", ha manifestado.

Bernabé ha indicado que en las próximas horas habrá "mayor certeza" de cuáles son los puntos exactos donde puede haber mayor afectación para barrancos y ramblas, "tal y como ha transmitido la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Segura".

Así, ha detallado que la alerta roja es por acumulación de lluvias: "Es decir, en el plazo de 12 horas se pueden acumular umbrales, pero también es cierto que las acumulaciones normalmente se dan en franjas más cortas. Especialmente nos preocupan las poblaciones de la zona cero por las deficiencias que tienen en el alcantarillado". Y ha añadido que se ha avisado a todas las empresas que realizan obras en barrancos y cauces para que "no estén cerca" de estos.

Refuerzo de bomberos en la Diputación de Castellón

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón está listo para intervenir si fuera necesario y se encuentra ultimando posibles refuerzos de los parques de Orpesa, Nules y Benicarló.

Desde la Diputación de Castellón, según ha informado la presidenta provincial Marta Barrachina, se ha activado un dispositivo especial de refuerzo de parques de bomberos del Consorcio ante la alerta meteorológica por lluvias intensas y tormentas desde esta tarde y durante mañana lunes. Además, la Unidad de Maquinaria y Logística (UML) del Consorcio Provincial de Bomberos está preparada con bombas de achique de gran caudal para actuar de forma inmediata ante cualquier emergencia. "Insistimos en extremar la precaución", ha añadido

Atender las recomendaciones de los canales oficiales

En cuanto a la reunión de coordinación en Valencia, Bernabé ha indicado que "el principal mensaje que debemos lanzar desde todas las administraciones es que atiendan a las recomendaciones de los canales oficiales. La Generalitat Valenciana ha enviado el ES-Alert, como bien hemos podido comprobar, alrededor de las 15.30 horas. Creo que esa decisión que ha tomado la Generalitat contribuye a que la gente esté alertada con el tiempo suficiente para poder también programarse y planificarse de cara a las próximas horas y especialmente en el día de mañana y la noche de hoy, que es cuando se prevén los principales problemas".

La delegada del Gobierno ha aseverado que es "muy necesario" que "todo el mundo atienda esas recomendaciones": "Nos jugamos en esto, como bien sabemos, la seguridad de todas las personas y, en la medida de lo posible, cumplan con esas indicaciones".

Renfe y Adif darán en breve más información

Respecto al tráfico ferroviario, ha apuntado que "tanto Renfe como Adif tienen sus propios protocolos y ya han puesto en marcha también sus reuniones de seguimiento".

"Nos ha emplazado también dentro de unas horas, a las 21.00 horas, para darnos más información con las actualizaciones que tengamos y seguiremos pendientes", ha subrayado.

Teletrabajo como opción

Asimismo, Bernabé ha recalcado que la Ley de la Seguridad Laboral ampara a todos aquellos trabajadores que tengan que quedarse en casa este lunes por este episodio meteorológico.

Informa: Europa Press