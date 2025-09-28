Un jubilado de Castellón cobra 500 € menos al mes que uno vasco

España cuenta con 6,6 millones de jubilados pero no todos cobran lo mismo. A las diferencias según la base de cotización se suma una importante brecha territorial, reflejo del mercado laboral y el nivel de sueldos de cada provincia.

Partiendo de un promedio, un jubilado de Castellón cobra actualmente casi 500 euros menos que uno vasco. En concreto, según el último dato publicado, de agosto de este 2025, el castellonense ingresa al mes 1.337 euros, mientras que el de Bizkaia cobra 1.868 euros, de media: una diferencia de 531 euros al mes, que al año, con las 14 pagas, puede suponer 7.434 euros.

En posición de desventaja

Dos jubilados sentados frente al mar en una imagen de archivo / Levante-EMV

Con la estadística en la mano, en Castellón se cobra mucho menos que en cualquier otro lugar de España. De hecho, la paga de jubilado en la provincia se encuentra en lo más bajo de la tabla, llegando a ocupar el puesto 39º de la tabla estatal, lo que supone la posición 13ª por la cola, a punto de entrar en el top de los 10 de las provincias con los jubilados más pobres, lo cual se agrava todavía más en el contexto de inflación al alza que vive Castellón, donde más ha crecido el IPC de toda España, en interanual, por cuarto mes.

En los últimos 20 años, no obstante, el importe que se cobra ha ido aumentando. En Castellón, en agosto del 2005, la nómina del jubilado ascendía a 576 euros, prácticamente, menos de la mitad que ahora; hace una década, en 2015 había subido a 876,75 euros; y en el presente ejercicio, se ha elevado hasta los 1.337 euros.

Situación en el ranking nacional

Pero aún con toda la evolución in crescendo, Castellón está a años luz de otras zonas de España, como el País Vasco, pero también le superan con creces en lo que cobran los pensionistas de Asturias, Madrid, Navarra, Ceuta, Valladolid, Guadalajara o Cantabria, por este orden, los territorios donde residirían los retirados con un mayor poder adquisitivo gracias al mayor importe de su nómina.

"El gasto mensual de la hucha de las pensiones en Castellón era de 39 millones de euros hace 20 años; y ahora, se eleva a 127 millones"

El gasto que se dispendia de la hucha mensual para los pensionistas, en solo un mes -el de la última publicación- ascendía a 127.713.205 euros en la provincia en este 2025, lo que comparado con hace dos décadas supone que se ha triplicado ese gasto, puesto que en el mismo mes del 2005 en Castellón se destinó a efectuar los pagos a los jubilados un montante global de 39.097.906 euros.

Con todo, sobre lo que ha ocurrido en ese periodo de 20 años, cabe señalar que, tal y como consta en los informes del actual Ministerio de Inclusión, que «el número de pensionistas ha aumentado en un 37% en Castellón. Y si ahora mismo se avanza en el camino de alcanzar la cifra de los 100.000, a la que ya se aproxima, con 91.913 jubilados. Hace dos décadas el número de beneficiarios de estas pagas era muchísimo menor en la provincia, con 67.159 pensionistas de la tercera edad».

Turistas del Imserso, a su llegada a un hotel de Orpesa, en la pasada edición. / EVA BELLIDO

En la Comunitat y España

¿Y qué hay de cómo vive un jubilado castellonense respecto a sus conciudadanos de la Comunitat Valenciana? En este caso el retirado de la vida laboral en Castellón (1.337 euros) cobra más que el de Alicante (1.288 euros) pero menos que el que reside en la provincia de Valencia. (1.460 euros), con unos márgenes de 100 euros de diferencia entre una y otra provincia.

Y respecto a España, tal y como se ha enfocado antes, Castellón ocupa un puesto que se sitúa por debajo de la mitad de la tabla, del ecuador. Por tanto, los jubilados de Castellón se encuentran en el grupo de los que tienen una paga más paupérrima, y menos que cualquier español en cuanto a la media. En concreto, el pasado verano, en agosto, esta paga media nacional era de 1.507 euros (por lo que Castellón estaba 170 euros por debajo).

En la desigualdad territorial influya la propia estructura del mercado laboral de cada zona. En provincias donde los salarios son más altos, las pensiones también lo son; y en las mínimas, sí se iguala, con independencia del lugar.

IPC. / EUROPA PRESS - Archivo