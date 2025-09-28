Un mensaje Es Alert avisa del riesgo de inundación por lluvias en el litoral norte de Castellón
EFE
Protección Civil ha lanzado este domingo a las 15:28 horas un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la población, advirtiendo del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y en el litoral de la provincia de Valencia.
La alerta se activa tras el aviso de la Aemet, que establece el nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas, desde las 20:00 horas de hoy en Castellón y desde las 4:00 de la madrugada del lunes en Valencia.
Emergencias convoca reunión por la alerta roja en Castellón y Valencia
La Generalitat ha convocado a las 16.00 horas de este domingo una reunión de coordinación ante el aviso rojo por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 180 l/m² en cuatro horas en el litoral norte de Castellón y en la provincia de Valencia.
En el encuentro participarán Bomberos, Aemet, Delegación del Gobierno, Confederaciones Hidrográficas y responsables de Carreteras, Sanidad y Educación, entre otros.
La secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, ha instado a la población a seguir las recomendaciones oficiales, estar atentos a posibles cierres de colegios o parques y evitar zonas inundables. Ante cualquier incidencia, ha recordado que debe llamarse al 112.
