Así sobreviven los jubilados de Castellón con su 'nómina': "Miramos cada euro para llegar a fin de mes"

Castellón es la provincia donde más ha subido la inflación en lo que va de este 2025, en interanual, y lleva ostentando ese récord durante cuatro meses consecutivos. Un golpe a cualquier economía familiar, y más cuando se trata de un pensionista cuyos ingresos son más bajos. Todo es en general un 3,7% más caro que hace un año; mientras en la Comunitat y España el coste de la vida se ha elevado algo menos, un 3,2 y 2,7%.

Y aunque la llamada tercera edad se beneficia de descuentos especiales, a la hora de viajar en el transporte; en el ocio en entradas a museos; o en los hipermercados que cuentan con carnés especiales para estos mayores, lo cierto es que sus ingresos no son la nómina de antaño de la que disfrutaban cuando estaban activos en su vida laboral. Son pocos quienes disponen de la cuantía máxima y los ahorros han ido menguando, al tiempo que suben los gastos de suministros del hogar o las cargas impositivas, o lo que es más ineludible: la cesta de la compra.

Archivo - Los viajes del Imserso / IMSERSO - Archivo

Hogares que dependen de los ingresos del abuelo/a

Como publicó este rotativo, además, estos jubilados que hacen maravillas con su pensión ayudan en muchas ocasiones a sus hijos, en paro o con empleos precarios, y con la crisis de la vivienda de por medio. Uno de cada cuatro hogares de la provincia, según los últimos informes, depende del dinero que aporta un jubilado; de modo que aquellas familias castellonenses cuyo sustento es la paga del abuelo o la abuela se acercan a una cifra importante, de 68.000.

En riesgo de pobreza

Durante el pasado verano se dio a conocer otro dato: y es que en Castellón más de 4.700 pensionistas repartidos por los distintos municipios de la provincia, ya tengan su lugar de residencia en pueblos de interior o en la costa, se encuentra en riesgo de pobreza

Y luego están las diferencias: jubilado rico, jubilado pobre. Hacia el 2023 este rotativo ya mostraba las diferencias en cuanto a ingresos en función de su domicilio: Solo en dos de cada diez localidades de Castellón los mayores cobraban una pensión mensual por encima de la media autonómica.

Café, plátanos, limón y huevos encabezan la subida de precio de una cesta un 2,5% más cara / Mediterráneo

María Teresa, (70 años), de Benicarló: «800 euros desaparecen en nada»

María Teresa lleva toda la vida trabajando como autónoma, «y mi pensión es de apenas 800 euros al mes». Ser autónoma en España nunca ha sido fácil: siempre pagando mucho, cotizando al mínimo muchas veces porque no quedaba otra, y ahora resulta que, al final, lo que recibimos es mucho menos que otros jubilados del régimen general». A esta jubilada, lo que más le duele es que «además, en la Comunitat cobramos menos pensión que en otras partes de España. Es como si aquí nuestro esfuerzo valiera menos, y no es justo. He trabajado igual que cualquiera, he sacado adelante a mis hijos, he cotizado lo que he podido… y ahora me toca apretarme cada mes para llegar». Y cita su día a día: «Hago lo justo para salir de casa lo mínimo, comprar y mi ratito de ejercicio por las tardes». Tiene dos hijos y tres nietos, «que son mi alegría» y, «por suerte, la casa en la que vivo es mía, pues si tuviera que pagar alquiler sería imposible». «Entre gastos de luz, agua, gas y la compra, 800 € desaparecen en nada», dice. Informa: Alba Boix

Vicent (72 años), de Sant Mateu: "Vivo al día, mirando cara euro"

Vicent empezó a trabajar a los 14 años, pues antes era lo habitual, ayudar desde muy joven a la familia. «Comencé por entonces y ya no paré hasta los 65. Fui autónomo toda mi vida y me ha quedado una pensión que ronda los 800 euros porque preferí tener un sueldo digno para criar a mis dos hijos. Les pagué los estudios, ayudé a mi hija a montar un negocio y en ese camino dejé la mayoría de mis ahorros», rememora.

A fecha de hoy relata que, «con suerte, puedo permitirme algún viaje del Imserso, pero vivo al día, sin margen para imprevistos. Nunca imaginé que, tras una vida de esfuerzo y sacrificio, acabaría la vejez mirando cada euro para llegar a fin de mes. Duele». Y añade: «Siempre soñé que, tras tanto trabajar, disfrutaría de una jubilación un poco más tranquila. Pero no hay cenas los fines de semana, ni caprichos, ni colchón para emergencias. Lo más duro es saber que cumplir siempre no garantiza una vejez digna. Me consuela que mis hijos tengan un camino, pero mi presente es precario». Informa: Javier Ortí