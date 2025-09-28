Las claves del aviso rojo en Castellón: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos

Las comarcas del litoral norte de la provincia contienen el aliento ante el episodio de lluvias torrenciales que se vivirán desde esta próxima madrugada del domingo al lunes. 48 horas de estar en guardia. Aemet ha declarado el aviso rojo, el nivel extremo, desde las ocho de la tarde de hoy domingo, hasta las ocho de la mañana de mañana lunes, con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 litros. La situación puede ser peligrosa, alerta la Agencia Estatal de Meteorología. Son los efectos del huracán Gabrielle, convertido en borrasca, que impactará sobre el lado occidental de la Península Ibérica a partir de este domingo y que se irá desplazando hasta el Mediterráneo. En Castellón, el aviso naranja se activa hoy, a las 00:00 horas, y durante 24 horas en toda la provincia.

Las autoridades están activando todos los protocolos. Decenas de municipios han celebrado reuniones de su gabinete de crisis (Cecopal) durante la mañana, se han tomado medidas drásticas como el cierre de instalaciones, la suspensión de clases, en el 112 de l’Eliana se celebra esta tarde una reunión de coordinación de todas las instituciones e incluso se ha enviado un Es-alert a los ciudadanos del litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

¿Hay motivos para tanta preocupación? Jovi Esteve, responsable de la empresa de servicios meteorológicos Inforatge, advierte de que es una situación “delicada”, un episodio de “mucha incertidumbre”, una situación que puede ser “explosiva”, cuenta tras una mañana entrando de multitud de cecopis municipales (su empresa asesora a ayuntamientos).

Mar caliente

“Estamos en septiembre, el mar está caliente, en unos 25 grados, y tenemos una estructura como esta borrasca, que son restos de un huracán [el exhuracán Gabrielle] y es diferente a una borrasca normal, y eso complica los modelos. Además, la trayectoria que tendrá por la mitad sur de la península en dirección a la C. Valenciana y saldrá por el Mediterráneo, entre esta madrugada (domingo a lunes) y la siguiente madrugada, hace que sea delicada. Esta borrasca nos impulsará vientos de componente marítima, tenemos un anticiclón en el norte de Europa que nos envía también vientos de gran recorrido marítimo a través del Mediterráneo y eso hará que tengamos humedad a todos los niveles de la atmósfera con lo cual tienes más agua disponible”, alerta.

Y añade: “Conforme se acerca la borrasca se formará alguna ‘baja secundaria’, borrascas más pequeñas, delante del litoral, que hace variar los flujos de viento hacia nuestra comunidad. Pero como los vientos van a ser todos marítimos tienes aire frío en altura, vientos de componente marítima, un mar caliente y por lo tanto una situación que puede ser explosiva”.

Atención a las cabeceras de ríos

¿Qué zonas pueden ser más afectadas? Todas las zonas litorales y prelitorales de la Comunitat Valenciana son susceptibles de tener núcleos de lluvia que puntualmente puede ser torrenciales pero como estamos a final de septiembre, estas lluvias tiene más capacidad de entrar hacia el interior, alerta. Eso fue lo que ocurrió en la dana del 29 de octubre de 2024: lluvia estática durante horas en las cabeceras de los ríos: “A principios de septiembre son más explosivas próximas al mar, pero a finales pueden entrar con más facilidad y movilizar ríos y barrancos, es un peligro añadido”, apunta.

Así, “en las cabeceras se podrían dar núcleos de lluvia fuertes. El problema es en qué zonas se van a quedar estáticos o van a ser más persistente esas lluvias. Hay riesgo de que puedan formarse trenes convectivos: líneas de lluvia extensas, intensas y persistentes. Donde puedan formarse esos trenes convectivos van a tener problemas”.

Zonas a vigilar

Buena parte del territorio autonómico va a ver llover con intensidad en las próximas horas. “Las zonas de más riesgos son el norte de Alicante, Valencia y Castellón. Cuanto más al sud parece que el riesgo de acumulados importantes es menor”. En todo caso aclara que los modelos dejan incertidumbre en este episodio. “La orografía y la dirección del viento va a tener mucho que ver”. Hay varias zonas a vigilar: del Turia hacia arriba, Palancia y Millares. “Hay que vigilar bien las cuencas de esos ríos y barrancos”. También el litoral norte de Castellón, que esta próxima madrugada ya puede dar acumulados importantes. “Y sobre todo la Ribera, la Safor y Marina alta”, añade.