La UJI suspende para este lunes las actividades docentes presenciales ante el riesgo de inundaciones en Castelló

La Universitata Jaume I (UJII) ha remitido un comunicado a todos los estudiantes en los que les alerta de que ante los avisos de nivel naranja y rojo por lluvias comunicados este domingo por la AEMET en nuestro entorno geográfico, y los mensajes de precaución del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, se suspenden para este lunes las actividades al aire libre en el campus y las actividsdes docentes presenciales (incluidas las pruebas de evaluación y las prácticas académicas externas). La UJI pasa a un Nivel 3 de emergència.

En cuanto a la docencia, el profesorado dará las indicaciones a su estudiantado, a través del Aula Virtual, de cómo seguir las clases durante esta situación. La docencia podrá ser en línea de manera asíncrona (p.e.: con ejercicios, lecturas o videos), o síncrona (por videoconferencia).

Actividades de gestión

El resto de actividades de gestión e investigación se mantienen siguiendo las recomendaciones que establece el Protocolo de la UJI ante situaciones de emergencia meteorológicas, donde dice que "cada persona tiene que actuar de forma responsable según la situación que haya en su punto de partida o en su trayecto, haciendo caso de las informaciones y recomendaciones correspondientes". Si se percibe que el desplazamiento del personal presenta riesgo o si las autoridades pertinentes recomiendan no desplazarse por zonas del trayecto entre el domicilio y el campus, hay que priorizar la seguridad personal y solicitar el permiso extraordinario por situación de emergencia.

El martes se prevé que se vuelva a la actividad habitual. Manteneros informados por los canales oficiales de la UJI.

Puedes seguir la última hora del episodio de lluvia extrema en Castellón en el siguiente DIRECTO.