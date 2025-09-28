Un verano con casi nueve de cada diez noches tropicales

En verano, las temperaturas máximas suelen captar la atención de muchos ojos, y si bien son relevantes para explicar la climatología, las temperaturas mínimas diarias son otra pata importante de la crisis climática.

La Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet) reveló esta semana que 16 de sus estaciones en Castellón han registrado una inmensa mayoría de noches en las que el mercurio nunca ha bajado de los 20ºC, lo que se considera en términos meteorológicos como noches tropicales.

16 municipios

El verano astronómico tiene 93 días y, según Avamet, 16 municipios castellonenses tuvieron 80 ó más noches tropicales. Eso supone el 86% del total de noches que tiene el verano. En otras palabras, casi nueve de cada diez noches del estío, o sea, casi todas.

Las noches tropicales eran hasta hace poco excepcionales en la provincia, pero en los últimos años se han convertido en habituales, y en Avamet ya daban por descontado que este 2025 sería así.

Nueva normalidad

En esta nueva normalidad climática, el récord de este verano es para Benicarló y Peñíscola, que han sufrido 88 de 93 noches tropicales, todas menos cinco. Entre otras cosas, estas temperaturas nocturnas elevadas provocan dificultades para dormir y, en los casos más extremos, propician situaciones de riesgo para la salud. Cabe recordar que fallecieron 86 personas en Castellón por el calor este verano.

El resto de localidades con más de 80 noches tropicales son Torreblanca, CabanesOrpesaBenicàssim, Castelló y Almassora en la Plana Alta; y BetxíVila-real, la Vall d’Uixó, Almenarala LlosaXilxes y Moncofala Plana Baixa.

Según Avamet, es «muy relevante» el alto número registrado en zonas de montaña, donde este fenómeno casi no existía pero que han tenido decenas de ellas este verano. Fue el caso de Benafigos (51), Culla (34) y Castellfort (33).

Noches tórridas

Columbretes (59) fue el segundo lugar de la Comunitat que más noches tórridas, con mínimas de 25ºC ó más. Once localidades tuvieron 10 ó más noches así. Los casos más llamativos de este fenómeno aún más extremo son la Serra d’en Galceran (11) y les Useres (10), en el interior de la provincia.