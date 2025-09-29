La alcaldesa de Eslida, donde han caído más de 170 litros: "Me extraña que no nos pusieran en alerta roja"

Alcaldes de algunos de los municipos de Castellón donde se han registrado las mayores precipitaciones de la provincia durante la pasada madrugada han destacado la gran cantidad de agua caída durante tan poco tiempo.

Así, la alcaldesa de Eslida, localidad con el registro de lluvias más significativo -173,8 litros por metro cuadrado-, Lucía Doñate, ha explicado a Europa Press que la población "nunca" había registrado una tormenta, acompañada de truenos y relámpagos, que dejase tanta agua en una noche.

La primera edil ha subrayado que las lluvias han provocado desperfectos en las pistas de alrededor del pueblo y en algunos edificios como el centro médico o el colegio, donde hay goteras. "Me extraña, con lo que ha caído, que no pusieran esta zona en alerta roja, aunque ha debido de ser el viento el que ha traído la tormenta", ha añadido.

Por su parte, Salvador Ventura, alcalde de Alfondeguilla -que registró 148,5 l/m2-, ha explicado que esta madrugada también ha llovido mucho en muy poco tiempo, lo que les lleva a estar en una "calma tensa".

Ventura ha indicado que el granizo caído ha dañado algunos vehículos, ventanas y claraboyas, mientas que la lluvia ha provocado sovavones y desprendimientos de piedras en algunos caminos rurales.

Finalmente, el alcalde de Suera -donde se registraron 156,7l/m2-, José Martí, ha resaltado que, a pesar de que a partir de las 00.00 horas comenzó a llover con fuerza en el municipio, no ha habido desperfectos a excepción de alguna priedra que se ha desprendido.