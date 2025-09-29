Castellón esquiva los peores efectos del temporal a pesar de superar los 200 l/m²

Castellón respira aliviada después de esquivar los peores efectos de la alerta meteorológica que se podían presagiar tras los preocupantes avisos activados para este lunes. Una jornada en la que el norte de la provincia amaneció con alerta roja y el resto de color naranja, lo que hacía temer que el temporal provocase destrozos importantes.

Pero, afortunadamente, nada más lejos de la realidad. Y eso que no ha sido por la cantidad de lluvia acumulada. Descargó con fuerza de forma continuada en numerosos municipios de la provincia, hasta el punto de superar los 200 litros por metro cuadrado (l/m²).

Es el caso de Eslida, que fue la localidad de la geografía castellonense donde más agua cayó, con nada más y nada menos que 208,4 l/m². Le siguieron Suera (con 188), el núcleo poblacional de Benitandús (en Alcudia de Veo, con 182,6) y Alfondeguilla (181,5). Llama la atención de que ninguno de estos municipios están dentro del área bajo lupa donde estaba activada la alerta roja, que se concentró en la comarca del Baix Maestrat.

Valoraciones de los alcaldes

La alcaldesa de Eslida, Lucía Doñate, explicó que la población «nunca» había registrado una tormenta acompañada de truenos y relámpagos que dejase tanta agua en una noche. Las lluvias provocaron desperfectos en las pistas de alrededor del pueblo y en algunos edificios como el centro médico o el colegio, donde había goteras. «Me extraña, con lo que ha caído, que no pusieran esta zona en alerta roja, aunque ha debido de ser el viento el que ha traído la tormenta», añadió la munícipe.

Mientras tanto, Salvador Ventura, alcalde de Alfondeguilla, explicó que durante la madrugada del domingo al lunes también llovió mucho en muy poco tiempo, lo que les llevó a estar en una «calma tensa». El granizo hizo acto de presencia y dañó algunos vehículos, ventanas y claraboyas, mientas que la lluvia provocó socavones y desprendimientos de piedras en algunos caminos rurales, como, en por ejemplo, la CV-223, que comunica Eslida con Aín.

Tónica similar en Suera, donde el primer edil, José Martí, resaltó de que a pesar de que la madrugada del domingo al lunes comenzó a llover con fuerza, no hubo desperfectos a excepción de alguna piedra que se desprendió.

Escasas actuaciones de los Bomberos

Conscientes de lo que podía pasar, los Bomberos de la Diputación de Castellón activaron un amplio operativo con motivo de la alerta. En total, se desplegaron 27 equipos durante todo el día entre dotaciones de efectivos provinciales, unidades de bomberos forestales de la Generalitat y miembros de Protección Civil para vigilar y seguir de cerca las posibles crecidas en ríos y barrancos de la provincia.

El escaso número de actuaciones a lo largo de jornada indica la, por fortuna, poca afección que provocó el temporal. Si un día de gota fría suelen realizar más de 150 intervenciones de media, este lunes apenas sobrepasaron la decena.

Las más significativas tuvieron lugar durante la madrugada del domingo al lunes, en la que intervinieron en el rescate de personas en el interior de un vehículo atascado por el agua en Sant Jordi y Onda, y actuaron en una revisión por entrada de agua en una vivienda y para retirar elementos de una terraza de bar arrastrados a la vía pública.

Durante la jornada diurna y vespertina, solamente han tenido que entrar en acción para sanear una fachada con pequeños desprendimientos de cascotes en Burriana, retirar cañas y barro en el Camí de la Mar en Almassora, atender un cuadro eléctrico del que salían chispas en una vivienda de Almassora y retirar un árbol que se había caído por el agua encima de un coche (sin ninguna persona dentro) en la Ribera de Cabanes.

Carreteras cortadas

Según informaron desde la Dirección General de Tráfico (DGT), tres carreteras permanecían cortadas como consecuencia de las lluvias. Son la CV-137 en Càlig, la CV-200 en Almedíjar y la CV-1486 en Cabanes.

Castellón ha resistido así estoicamente al impacto de un episodio meteorológico excepcional en una húmeda y tensa jornada que ha mantenido a los castellonenses en vilo.

Ha sido a partir del mediodía cuando la alerta roja decretada en la zona del Baix Maestrat pasó a ser naranja como en el resto de la provincia. De hecho, con el paso de las horas desapareció hasta la alerta amarilla en esa comarca.

Para este martes, solo las Planas Alta y Baixa están de color amarillo, aunque en zonas como Castelló la previsión es que la alerta desaparezca literalmente a primera hora de la mañana.

Vuelven las clases este martes

Más allá de la escasa afección en cuanto a daños e incidencias que dejó la alerta en la provincia, la otra cara de la jornada fue la suspensión generalizada de clases en la mayoría de municipios. Según datos facilitados por la Conselleria de Educación, 23 localidades de Castellón han suspendido la actividad lectiva, lo que provocó que 84.446 alumnos que quedaran en casa.

Fue alrededor de las siete de la tarde cuando, teniendo en cuenta los pronósticos favorables de la evolución meteorológica para este martes, el Ayuntamiento de Castelló fue el primero en anunciar que levantaba las restricciones impuestas y restablecía la rutina lectiva. Es decir, los alumnos volverán hoy de nuevo a clase con normalidad.

Una decisión que fueron comunicando durante las siguientes horas la resta de municipios en los que ayer no hubo actividad académica en los centros educativos. La Universitat Jaume I (UJI) o los consistorios de Vila-real, Burriana, Vinaròs, Benicarló, Almassora o Nules fueron algunos de la larga lista que regresa a la rutina.

Conciliación

Y es que para muchas familias, especialmente aquellas con hijos pequeños, la suspensión de las clases se convierte en un auténtico reto de conciliación. Una familia de Castelló se vio obligada este lunes a cambiar su jornada. La madre, Rebeca, salió a trabajar sobre las 8.00 horas, mientras que el padre, Rafael, se quedó en casa para teletrabajar y estar al cuidado de dos niños, uno de poco más de un año, Marc, y otro de cinco, Joel. El mayor, con energía y ganas de juego, reclama atención constante y actividades que lo mantengan entretenido. Aunque, en situaciones así, es difícil escaparse de enchufar algún rato el televisor. Mientras el pequeño, que ya camina y le encanta tocarlo todo y buscar retos como subir a las sillas o al carro, necesita cuidados continuos y no se le puede perder de vista.

Todo mientras el adulto intenta cumplir con sus obligaciones laborales que, en el caso de esta familia le permiten teletrabajar, algo a lo que no se pueden acoger otros padres o madres que viven coyunturas como la de este lunes.

La conciliación en un día así exigió a esta pareja a improvisar y ser flexibles. También contaron con la ayuda de la abuela paterna, Carmen, quien tiró una mano a su hijo para dejarle teletrabajar a ratos. A los problemas en casa hay que sumar dificultades de cobertura o en la red de internet como los que se vivieron ayer en la capital de la Plana que ponen trabas para trabajar desde casa. Rebeca también tuvo que trastocar su horario y regresó a casa para comer, sobre las 14.00 horas, para que Rafael pudiera irse a su puesto laboral y completar la jornada sin los dolores de cabeza que puede conllevar una conexión remota.

Detrás de esta anécdota de un día de lluvia, se esconde un problema estructural: la falta de recursos de conciliación para situaciones imprevistas. Las familias suelen estar solas frente a estas circunstancias, dependiendo de su capacidad de adaptación, a menudo con un alto coste en términos de estrés y productividad. Un día sin cole recuerda que conciliar no es solo organizar horarios, sino sostener un delicado equilibrio entre el cuidado, la educación y el trabajo, donde la prioridad siempre son los niños, pero donde los adultos también necesitan apoyo.