Consulta aquí de forma gratuita la versión impresa de 'El Periódico Mediterráneo'
Los efectos de las lluvias han causado que el transporte de los periódicos impresos no haya llegado a los distribuidores
Puedes ver en esta noticia todos los PDF's
Redacción
Castellón
La lluvia que ha caído esta madrugada en Castellón, que ha llegado a superar en algunos puntos los 150 litros por metro cuadrado, ha provocado, entre otros problemas, dificultades en la circulación.
Esto ha hecho que los periódicos impresos no hayan llegado a los distribuidores, con lo que el lector de Mediterráneo no ha podido comprar su ejemplar hoy en su quiosco de confianza.
Por este motivo, les ofrecemos el periódico íntegro en PDF.
