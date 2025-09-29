CSIF exige urgente un nuevo decreto de Teletrabajo y herramientas digitales adecuadas ante la alerta por lluvias

El sindicato CSIF denuncia que la falta de un marco sólido de teletrabajo en la Administración Pública es "una irresponsabilidad que pone en riesgo la continuidad del servicio púbico". Cada conselleria, partiendo que no cuentan con herramientas claras y sobre todo recursos adecuados, "condena a su plantilla a un mal servicio para la ciudadanía".

El sindicato destaca que vivimos en un entorno cada vez más expuesto a emergencias de todo tipo, sanitarias, meteorológicas. Por ello, es preciso que el personal que trabaje en casa lo haga con las herramientas necesarias.

Teletrabajo sí, nuevo decreto ya

Por ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige un compromiso firme de la administración Pública: teletrabajo sí, nuevo decreto ya. El sindicato insta en que este derecho no es una opción, sino "una obligación moral y organizativa que asegura a la administración una estabilidad".

El sindicato exige una negociación que culmine con un nuevo decreto que supere las limitaciones con las que nos encontramos actualmente. CSIF reclama que este marco normativo garantice la incorporación de más personal, la dotación de medios tecnológicos adecuados (portátiles, accesos seguros, plataformas eficientes), protocolos homogéneos que aseguren una igualdad de condiciones en todas las consellerias y organismos. Sin duda, es necesario un cambio estructural que convierta el teletrabajo en un pilar clave dentro de la administración y se permita llevar a cabo.

La central sindical destaca que el teletrabajo no es un privilegio, sino una herramienta esencial para garantizar la continuidad, la eficiencia y resiliencia de los servicios públicos. Por ello el sindicato insta en que de esta forma se permitirá a los empleados mantener su actividad incluso en situaciones imprevistas. Es una forma de evitar colapsos administrativos, acumulación de tareas, perdidas de jornadas laborales y un claro beneficio para la ciudadanía reforzando el compromiso institucional.

CSIF defiende que el teletrabajo debe de ser un derecho efectivo y universal para todo el personal público. Por ello, con un nuevo plan bien diseñado el ciudadano seguirá recibiendo atención y tramitación de sus gestiones sin importar las condiciones extremas a las que nos enfrentamos.