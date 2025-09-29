El III Congreso de Energía de la Cámara de Comercio de Castellón se aplaza al 7 de octubre por alerta meteorológica
El programa y contenidos del evento se mantienen sin apenas cambios
Redacción
La Cámara de Comercio de Castellón informa que, debido a las previsiones meteorológicas adversas y la activación de la alerta naranja en la provincia de Castellón el III Congreso de Energía, previsto para celebrarse mañana martes 30 de septiembre, se aplaza al martes 7 de octubre, manteniendo el mismo horario y ubicación en la sede de la institución.
El aplazamiento responde a criterios de seguridad y prevención, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del encuentro y la comodidad de ponentes y asistentes.
El programa y contenidos del Congreso se mantienen sin apenas cambios, con la participación de empresas líderes del sector, expertos y start-ups que compartirán su visión sobre los retos y oportunidades de la transición energética.
La Cámara de Comercio de Castellón agradece la comprensión y colaboración de todos los participantes e invita a las personas interesadas a consultar la web oficial del evento para más información y registro de asistencia: www.congresoenergiacastellon.com
