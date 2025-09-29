Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El III Congreso de Energía de la Cámara de Comercio de Castellón se aplaza al 7 de octubre por alerta meteorológica

El programa y contenidos del evento se mantienen sin apenas cambios

La Cámara de Comercio de Castellón acogerá la III edición del Congreso de Energía.

La Cámara de Comercio de Castellón acogerá la III edición del Congreso de Energía. / Paco Poyato

Redacción

Castellón

La Cámara de Comercio de Castellón informa que, debido a las previsiones meteorológicas adversas y la activación de la alerta naranja en la provincia de Castellón el III Congreso de Energía, previsto para celebrarse mañana martes 30 de septiembre, se aplaza al martes 7 de octubre, manteniendo el mismo horario y ubicación en la sede de la institución.

El aplazamiento responde a criterios de seguridad y prevención, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del encuentro y la comodidad de ponentes y asistentes.

Cartel que anuncia el aplazamiento del evento.

Cartel que anuncia el aplazamiento del evento. / Mediterráneo

El programa y contenidos del Congreso se mantienen sin apenas cambios, con la participación de empresas líderes del sector, expertos y start-ups que compartirán su visión sobre los retos y oportunidades de la transición energética.

La Cámara de Comercio de Castellón agradece la comprensión y colaboración de todos los participantes e invita a las personas interesadas a consultar la web oficial del evento para más información y registro de asistencia: www.congresoenergiacastellon.com

