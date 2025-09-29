Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las lluvias persistentes mantienen cortadas tres carreteras en Castellón

Se trata de la CV-137 en Càlig, la CV-200 en Almedíjar y la CV-1486 en Cabanes

Carretera cortada.

Carretera cortada. / Consorcio Provincial de Bomberos

Diego Sánchez

Castellón

La carretera CV-137 en Càlig permanece cortada como consecuencia de las fuertes lluvias caídas este lunes en la provincia de Castellón, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia y de la Conselleria de Infraestructuras.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico informa que en la provincia también se suman otras dos carreteras cortadas como son la CV- 1486 en Cabanes, que tiene activo el nivel rojo y hay zonas con daños, así como la CV-200 en Almedíjar.

El resto de vías afectadas por el temporal han podido reabrir al tráfico a lo largo de la tarde, han detallado las mismas fuentes.

