L’UJI participa en excavacions arqueològiques de l’etapa romana a Tarquinia (Itàlia)
El projecte és una oportunitat per a desenterrar sectors encara inexplorats, ocults sota el sòl actual
La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha participat aquest mes de setembre en la nova campanya d’excavacions arqueològiques a l’àrea del fòrum de la Civita di Tarquinia (Itàlia), en la qual participa estudiantat del grau en Història i Patrimoni de l’UJI, a més d’altres universitats italianes.
Aquesta intervenció, autoritzada pel Ministeri de Cultura italià, forma part d’un projecte d’investigació internacional en col·laboració amb la Università di Macerata i la Università di Verona i està co-dirigida pel professor Josep Benedito (UJI) i la professora Giulia Baratta (Università di Macerata). A més, compta amb el suport de l’Aula d’Arqueologia Mediterrània de l’UJI, l’Ajuntament de Tarquinia i l’associació Archeotuscia.
En el jaciment arqueològic de la Civita de Tarquinia, l'equip està traient a la llum la ciutat romana, un important assentament emmurallat d'aproximadament 160 hectàrees. L'equip està revelant les principals vies que graviten entorn de l’Ara della Regina, excavada en el seu moment per P. Romanelli, totes pavimentades com les de Pompeia, amb places, una zona pública de gran rellevància, infraestructures vinculades al comerç i habitatges privats (les domus) enriquides amb pintures murals i mosaics, destinades a famílies acomodades i influents. A més, s'han descobert elements arquitectònics, entre ells columnes i un capitell, testimonis d'edificis de gran valor.
Un ampli arc cronològic
Les troballes abasten un ampli arc cronològic que va des de l'època republicana romana fins a la tardo-antiga, i retornen la imatge d'una ciutat viva i dinàmica. Com es desprén de les excavacions, Tarquinia no va ser només una important ciutat etrusca, sinó també una significativa ciutat romana amb fases que arriben fins a l'Alta Edat Mitjana.
Les recents troballes arqueològiques corroboren les hipòtesis formulades a partir de les investigacions geomagnètiques realitzades en els últims anys per la Università di Verona. Aquests estudis preliminars havien revelat el perfil d'una ciutat de dimensions considerablement àmplies i de notable complexitat urbanística, l'estructura de la qual mostra una planificació sofisticada i una articulació funcional dels espais públics i privats. Tarquinia va ser un centre urbà de gran rellevància en l'Antiguitat, la configuració de la qual desafia les narratives tradicionals centrades exclusivament en el seu passat etrusc.
Reivindicar el valor patrimonial
Aquestes intervencions arqueològiques, la continuïtat de les quals està prevista per als pròxims anys, representen una oportunitat per a desenterrar sectors encara inexplorats de la Tarquinia romana, ocults sota el sòl actual. El projecte no sols contribueix a l'enriquiment del coneixement històric i urbanístic de la ciutat, sinó que també reivindica el valor patrimonial d'una etapa romana que, fins ara, ha romàs en un segon pla enfront de la internacionalment reconeguda fase etrusca.
Les excavacions arqueològiques permetran reconstruir el perfil d'una Tarquinia complexa, per a revelar aspectes inèdits de la seua evolució com a centre urbà en època republicana, imperial i tardo-antiga. En aquest sentit, els treballs que s’estan realitzant aspiren a restituir la visibilitat i el reconeixement internacional de Tarquinia, per a contribuir a una lectura més completa de l'època romana.
