El perfil de quien busca trabajo en Castellón: seis de cada diez tienen más de 44 años

La despedida del verano ha traído consigo la finalización de muchos contratos temporales en hostelería o comercio. Castellón se prepara para una recta final del año con más dinamismo en ofertas de la mano de la campaña citrícola, la industria alimentaria y la vinculada las navidades, tanto en el comercio como en la paquetería, con la industria cerámica en estand by, según valoraciones de las ETT.

¿Quién busca trabajo en la provincia? Si se analizan las estadísticas de Labora, seis de cada diez parados son mujeres y, por grupos de edad, el mayoritario, también un 60%, es el de mayores de 44 años. Los extranjeros, además, suponen ya una cuarta parte de los demandantes de empleo inscritos.

Extranjeros de 40 a 50 años

Desde el Grupo Noa’s, el técnico de selección de recursos humanos, Carlos Salas, explicó que «una parte importante de nuestros usuarios son extranjeros recién llegados (de América Latina, Norte y centro de África), de ente 40 y 50 años, con familia, que llevan muy poco tiempo y acaban de conseguir la documentación; o con falta de empleo estable, que terminan un trabajo de unos meses y vuelven a necesitar otro». Son de Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina; y también de norte y centro de África, desde Mali a Nigeria. «Buscan un medio de vida que les asegure un sueldo rápido. Muchos rebajan sus primeras expectativas y preguntan por empleos básicos que saben que tienen un acceso más fácil y rápido, y son puestos que no se cubren con personal local», expresa.

Al final, suelen encontrar en el campo, la industria alimentaria (cárnicas, pescados, etc.), servicios, etc. «Para la campaña citrícola el 80% de candidaturas que recibimos es de extranjeros, para trabajar en almacenes», reseñó.

«Su objetivo final -agregó Salas- es trabajar en la industria cerámica por las mejores condiciones salariales, pero ahora mismo las ofertas en este sector están más contenidas». «El sector se resiste a abrir las puertas a personas sin experiencia y busca puestos cualificados de ingenieros y electromecánicos, con pocos profesionales disponibles y por tanto difíciles de cubrir», añadió.

En el día a día, también se detecta en Grupo Noa’s, en Castellón, que «gente joven es la que más se acerca por la oficina, porque ha terminado su primer trabajo estival. Ya no estudian o lo hacen on line o están en la recta final y buscan compaginarlo con algún puesto en el sector servicios: paquetería, mensajería, hostelería, restauración o comercio». Otro perfil son «mujeres vinculadas a campañas, a la espera de entrar en almacenes de manipulado de naranjas en el mes de noviembre o encontrar antes algo distinto en otro sector antes de que las avisen».

Como profesional, Salas concluye que «las oportunidades de trabajo en este último trimestre van a ir, sobre todo, por la línea de la campaña de cítricos o las empresas que se dedican a elaborar productos vinculados a la Navidad, entre otras actividades».

Radiografía de quienes buscan el empleo en Castellón. / Mediterráneo / Rebeca Gracia

Una edad más crítica

La delegada de la ETT Adecco en Castellón, Pilar Trilles, analizó a los usuarios que acuden a la delegación en busca de un empleo y resaltó que casi la mitad, el 48%, «tienen 45 años o más, frente al 36% de hace una década. La media de edad de la fuerza laboral en España ya alcanza los 43 años, y se prevé que llegue a los 50 en 2026. Los mayores de 45 años representan el 49% de los trabajadores y el 42% de los desempleados».

En cuanto al sexo, «las mujeres sénior (mayores de 45 años) enfrentan dobles barreras: su tasa de desempleo de larga duración alcanza el 61%, frente al 50% que se detecta en los hombres; y por ello Adecco trabaja activamente en la inclusión laboral femenina», explicó la experta en selección de personal en Castellón.

Más salidas con la FP

Otro punto de unión de los parados que quieren salir de esta situación es que aquellos con más posibilidades, para Trilles, son los de FP. «Actualmente, la Formación Profesional (FP) es el nivel más demandado por las empresas. El grado Medio está presente en el 13,36% de las ofertas; y el superior, en el 21,39%». ¿Cuáles son las ramas más solicitadas? Actualmente, cita estas: Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, e Informática y Telecomunicaciones.

En cuanto a la nacionalidad, en su caso, reciben candidaturas tanto nacionales como extranjeras para puestos en el sector agroalimentario, servicios, logística e industria ofertados en Castellón.

Para la delegada de Adecco en la provincia de Castellón, «el desempleo de larga duración en la provincia a fecha de hoy está afectando especialmente a los mayores de 45 años (58% de ellos lo sufren)».

En su opinión, «es más complicada la contratación de personas sénior, aunque en positivo sí se reconoce su valor en cuanto a experiencia, compromiso y habilidades sociales».

Como nota positiva ante las dificultades evidente en el mercado laboral de Castellón, las expectativas de empleo para este último trimestre, según destacó Trilles, «son buenas».

De este modo, sí hay sectores económicos que van a ser capaces de dinamizar el mercado en esta época del año, como son «el sector de la agricultura, los servicios, la hostelería y el turismo».

Además, considera que están despuntando en el panorama provincial otros campos de actividad empresarial que, debido a su auge en estos últimos meses, están generando mas oportunidades laborales: construcción y logística.