Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado

La madrugada ha sido muy lluviosa en prácticamente todo el territorio provincial, aunque las precipitaciones han sido más intensas en áreas como el litoral norte o las comarcas de la Plana Baixa, el Alto Palancia y el Alto Mijares. Por ejemplo en Cabanes, en el plazo de solo cuatro horas, han caído 99 litros por metro cuadrado.

Este es el listado, actualizado a las 8.30 horas, de los municipios de Castellón donde más ha llovido durante la madrugada y la mañana, según los datos de las torres de la Associació Valenciana de Meterologia (Avamet):