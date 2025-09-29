Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los pueblos donde más ha llovido en Castellón: más de 170 litros por metro cuadrado

Datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet)

Imagen de Eslida, el pueblo donde más ha llovido en las últimas horas en Castellón.

Alberto Campos

Castellón

La madrugada ha sido muy lluviosa en prácticamente todo el territorio provincial, aunque las precipitaciones han sido más intensas en áreas como el litoral norte o las comarcas de la Plana Baixa, el Alto Palancia y el Alto Mijares. Por ejemplo en Cabanes, en el plazo de solo cuatro horas, han caído 99 litros por metro cuadrado.

Este es el listado, actualizado a las 8.30 horas, de los municipios de Castellón donde más ha llovido durante la madrugada y la mañana, según los datos de las torres de la Associació Valenciana de Meterologia (Avamet):

  • Eslida — 173,8
  • Suera — 155,5
  • Aín — 137,8
  • Tales — 118,8
  • Chóvar — 109,0
  • Cabanes — 106,6
  • la Vall d’Uixó — 103,0
  • la Vall d’Alba — 97,8
  • Artana — 96,6
  • Onda — 87,8
  • Sant Jordi — 85,2
  • Villamalur — 81,8
  • Càlig — 79,4
  • Torreblanca — 78,0
  • Benicarló (Sant Gregori) — 75,8
  • Ayódar — 73,2
  • Peñíscola — 73,0
  • Fuentes de Ayódar — 71,6
  • Fanzara — 67,1

