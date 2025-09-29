Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspenden juicios en Castellón al no personarse las partes por el mal tiempo

Entre las sesiones canceladas hay desde diligencias previas de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real a juicios verbales por desahucio.

Algunos procedimientos sí se han celebrado por vía telemática

Ciudad de la Justicia de Castelló.

Ciudad de la Justicia de Castelló. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Castellón ha suspendido juicios en la jornada de hoy por las inclemencias del tiempo, pero no de motu propio por los tribunales, sino por la falta de comparencia de las partes implicadas, que podían ejercer hoy el derecho de no acudir al juzgado por el episodio extremo de lluvias torrenciales.

Ejemplos de sesiones canceladas

Entre las sesiones que han sido canceladas figura, por ejemplo, las diligencias previas previstas hoy a las 6.00 horas en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real. También a la misma hora se ha suspendido un juidico verbval por desahucio y una firma de divorcio e mutuacuerdo.

Medios telemáticos operativos

Según la agencia de citaciones, algunas sesiones de procedimientos abreviados sí se han celebrado por videoconferencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents