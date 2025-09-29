Suspenden juicios en Castellón al no personarse las partes por el mal tiempo
Entre las sesiones canceladas hay desde diligencias previas de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real a juicios verbales por desahucio.
Algunos procedimientos sí se han celebrado por vía telemática
Castellón ha suspendido juicios en la jornada de hoy por las inclemencias del tiempo, pero no de motu propio por los tribunales, sino por la falta de comparencia de las partes implicadas, que podían ejercer hoy el derecho de no acudir al juzgado por el episodio extremo de lluvias torrenciales.
Ejemplos de sesiones canceladas
Entre las sesiones que han sido canceladas figura, por ejemplo, las diligencias previas previstas hoy a las 6.00 horas en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real. También a la misma hora se ha suspendido un juidico verbval por desahucio y una firma de divorcio e mutuacuerdo.
Medios telemáticos operativos
Según la agencia de citaciones, algunas sesiones de procedimientos abreviados sí se han celebrado por videoconferencia.
