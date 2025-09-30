Acumulados de lluvia de récord en la Serra d'Espadà

El episodio de lluvia del lunes dejó acumulados de récord en la Serra d'Espadà que, afortunadamente, no tuvieron consecuencias graves en lo que a daños materiales o personales se refiere.

Durante la noche se pudo comprobar el efecto de la orografía de la escarpada zona. Los registros de Avamet dieroncuenta de acumulados de precipitaciones récord en varios puntos, donde las sucesivas trombas de agua descargaron con más fuerza durante toda la jornada del lunes, con su noche.

Así, el total de lluvia registrada durante el episodio asciende a 208 l/m2 en Eslida, seguida de Suera, con 188, Benitandús, con 183 o Alfondeguilla, con 182. El registro fue en Aín de 172 l/m2, mientras que en Tales han caído 151 l/m2, en Chóvar 130, en Artana i la Vall d'Uixó 127, en Onda 124, en Torralba 124 y en Artesa 121.

Como dato curioso, lejos de Espadán, en la Vall d’Albaida, la orografía también marcó registros muy diferentes en municipios separados a penas por 5 kilómetros, según marca la red de Avamet. Se trata de Pinet, donde los registros acumulados del episodio de lluvias llegan a 203 l/m² y de la vecina Llutxent , a la que se puede llegar en coche en 7 minutos al estar separadas por 5,7 kilómetros, donde solo han caído 8 l/m².