La alerta roja por lluvias en Castellón da paso (con retraso) al veranillo de San Miguel
Tras las lluvias de los dos últimos días se prevén alcanzar los 33 grados este sábado
Francis Aznar / L. Gil López
El episodio de lluvias fuertes y persistentes de la recta final de septiembre en la provincia de Castellón da paso al veranillo de San Miguel en el inicio de octubre, con un ambiente soleado y una previsión de hasta 32 grados el sábado. El veranillo de San Miguel o del membrillo, recuerda Aemet, es un periodo breve de tiempo agradable que suele ocurrir en torno al 29 de septiembre, patrón de San Miguel. Esta vez se retrasará unos días y se alargará hasta el fin de semana.
En la provincia las precipitaciones han descargado con fuerza en municipios como Eslida, donde el lunes se recogieron más de 200 litros por metro cuadrado, Suera (188), Alfondeguilla (187) o l'Alcúdia de Veo (182). Aemet ha dado este martes por terminada en la provincia la alerta por lluvias y precipitaciones.
Temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología confirma con el comienzo de octubre un ascenso de las temperaturas, especialmente las diurnas. La predicción indica que en varios muncipios de Castellón se superarán los 30 grados el próximo sábado.
Así, un tiempo contrario, suave, soleado y totalmente anticiclónico después de dos días, los últimos de septiembre, mirando al cielo y con la alerta roja, naranja y amarilla en la provincia.
