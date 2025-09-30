Amparo Salom Lucas presenta en Castellón su "Kit de primeros auxilios procesales"

Este jueves 2 de octubre a las 19:00 horas, la Cámara de Comercio de Castellón acogerá la presentación del libro Kit de primeros auxilios procesales para profesionales, obra de la jurista Amparo Salom Lucas y publicada por Editorial Colex. Se trata de un manual pensado para la práctica diaria en el ámbito jurídico, que reúne 50 cuestiones procesales habituales y ofrece respuestas claras y actualizadas conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.

El acto contará con la participación de dos reconocidas magistradas que acompañarán a la autora en esta puesta de largo: María Isabel Llambés Sánchez, magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Vila-Real, y María Dolores Bellés Centelles, magistrada de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Castellón. Ambas profesionales aportarán su visión y experiencia en torno a una obra concebida para ser un recurso útil, ágil y accesible para abogados, jueces y estudiantes de Derecho.

Más allá de su carácter técnico, el libro nace también de la vinculación personal de Amparo Salom con Castellón, ciudad y provincia donde ejerció durante años y a la que confiesa sentirse unida de manera especial. La presentación será, por tanto, no solo la oportunidad de descubrir una herramienta práctica para la labor procesal, sino también un encuentro cercano entre colegas y amigos del ámbito jurídico.

La entrada al acto será libre hasta completar aforo. Una cita imprescindible para todos aquellos interesados en el Derecho procesal y en compartir un momento de reflexión y aprendizaje en compañía de destacados profesionales del sector.