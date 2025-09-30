Cambio de rumbo en la patronal de Castellón: Carmelo Martinez no seguirá de presidente

Siguen los vientos de cambio en la cúpula patronal de la Comunitat Valenciana. Hace escasos días, Salvador Navarro anunciaba elecciones anticipadas para noviembre –previstas inicialmente para enero– y su voluntad de optar a un nuevo mandato como líder autonómico. Una decisión que obligaba a adelantar también los comicios en CEV Castellón a la misma fecha, el 6 de noviembre.

Desde un principio se comunicó que el presidente provincial, Carmelo Martínez, se presentaba a la reelección. Al mismo tiempo surgió la posibilidad de una lista alternativa en CEV Comunitat Valenciana. El presidente de la patronal del metal, Vicente Lafuente, confirmó su intención de concurrir, lo que supuso la renuncia de Salvador Navarro y la presentación oficial de esta candidatura.

Cambio en Castellón

Castellón parecía abocada a la continuidad, pese a los movimientos autonómicos y la posibilidad de cambios en Alicante. Sin embargo, se ha producido una novedad de calado: Carmelo Martínez, presidente desde enero, no repetirá como líder provincial.

Según una nota difundida por la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías (ACTM), de la que procede Martínez, y por la asociación de hostelería y turismo (Ashotur), para CEV Castellón se presentará una candidatura conjunta de Carmelo Martínez y su antecesor, Luis Martí, vicepresidente de Ashotur.

Candidatura conjunta

"Corresponderá a Luis Martí encabezar la candidatura para presidente, y Carmelo Martínez será el vicepresidente primero. Ambos compartirán las tareas propias de la presidencia con un reparto de funciones que permita optimizar el trabajo a realizar. Esta continuidad con los dos últimos presidentes garantiza una evolución tranquila y con paso firme, dado el conocimiento de la organización que ambos tienen", señala la nota.

Añaden que los dos "están ilusionados con esta nueva etapa en la que pretenden avanzar hacia un mayor fortalecimiento de CEV Castellón, y con ello contribuir a la consolidación de CEV CV". La candidatura "se presentó en el transcurso de una reunión de la junta directiva de CEV Castellón y otros asociados, siendo acogida con satisfacción".

Regreso de Luis Martí

Luis Martí fue elegido en 2022 como presidente de CEV Castellón, pero no finalizó su mandato. A comienzos de 2025 presentó su renuncia. Para solventar la interinidad en la organización, Carmelo Martínez asumió el liderazgo de la patronal provincial. Una situación que se preveía provisional hasta las nuevas elecciones. Ahora se confirma que regresa quien ya estuvo al frente de la agrupación de empresarios.