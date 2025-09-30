El campo de Castellón señala como "muy beneficiosas" las lluvias de los últimos días

A pesar de la preocupación por los episodios de lluvias intensas previstas en la provincia de Castellón para este lunes, el sector agrícola ha descrito como "muy positivas" y "beneficiosas" estas precipitaciones que, en ciertos puntos, han llegado a los 200 litros/m2. Aunque ha caído pedrisco de forma muy localizada y en cultivos como el arroz pendiente de segar o las hortalizas sensibles al exceso de agua y humedad, en general no han causado daños destacables, ya que se han producido de manera espaciada, lo que ha supuesto el alivio generalizado.

Desde la Unió Llauradora i Ramadera, han apuntado que el granizo que cayó de forma muy localizada en algunas localidades de la Plana Baixa dejó daños poco destacables, aunque se suma en algunos casos a los ya ocurridos en julio. Por lo demás, las lluvias "suponen además un ahorro de los riegos con la energía eléctrica al alza y la recarga de las reservas hídricas (embalses y acuíferos), así como una regeneración de los pastos y de las balsas para la ganadería extensiva que evitará posibles problemas de suministro hídrico".

Además, la Unió ha añadido que "también las lluvias limpian los árboles ante posibles plagas o enfermedades". También han señalado que "para cultivos de regadío como cítricos y caquis las lluvias mejorarán el calibre de la fruta y en otros de secano como la almendra o el olivar servirán para paliar la falta de agua tras un verano con escasas lluvias por el interior.

“A pesar de la relevancia y magnitud de las lluvias hemos de estar satisfechos en general porque teníamos mucho temor acerca de las consecuencias del temporal. Han sido al final unas lluvias útiles y seguras, sin episodios extremos que pudieran provocar demasiados destrozos en el campo. Son, por tanto, muy bienvenidas excepto daños muy puntuales o zonas muy localizadas”, ha afirmado Carles Peris, secretario general de La Unió.

Alivio generalizado

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha hablado de "alivio generalizado en las filas del sector agrario de Castellón y Valencia" tras el paso de la borrasca Gabrielle. AVA-Asaja ha constado que "las lluvias, a excepción de daños puntuales, han resultado, en principio, positivas para los cultivos y ganaderías".

Según la organización, "el agua precipitada, en líneas generales de manera pausada, permite recargar embalses y acuíferos, ahorrar riegos, limpiar el arbolado, reducir la presencia de plagas, recuperar pastos para la ganadería y mejorar los calibres de producciones pendientes de recolección como cítricos, caquis, aguacates y aceitunas".

AVA-Asaja ha valorado que "los efectos del temporal son mucho más positivos que negativos, sobre todo en los cultivos que van a recolectarse en las próximas semanas y en la ganadería que dispondrá de más pastos".

El director de la asociación, Jenaro Aviñó, ha afirmado que “las lluvias han caído generalmente con conocimiento, permitiendo una absorción adecuada del suelo, en un momento en el que los cítricos y caquis están madurando. Es cierto que esta agua llega un poco tarde para las variedades extratempranas de mandarinas porque ojalá hubiera llovido así hace un mes, pero de las clemenules hacia adelante son muy buenas para ganar calibre y calidad".

"También son favorables para la variedad estrella del caqui, el rojo brillante, que empezará a recolectarse a fondo a partir de la semana que viene. Otras cosechas que se verán beneficiadas son los aguacates, cuya recolección comienza en diciembre, y las aceitunas, pero han faltado más lluvias en el interior donde los olivos padecen estrés hídrico después de un verano seco”, ha concluido.