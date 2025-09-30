Castellón deja la lluvia atrás a la espera de un nuevo brusco cambio de tiempo

Castellón ha dejado atrás del episodio de lluvias que comenzó en la madrugada del lunes, y que dejó más de 200 litros por metro cuadrado en la zona de la Serra d'Espadà, sin causar afortunadamente ningún daño material o humano importante.

Tras estos dos días de precipitaciones, toca saber qué nos espera en lo meteorológico durante el resto de la semana. Para responder esta pregunta toca acudir a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) cara a los próximos días.

Lluvia en Castellón

En lo que se refiere a las precipitaciones, no parece que tengamos que volver a hacer uso del paraguas hasta el domingo. El modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet solo contempla posibilidades de lluvia algo elevadas (del 55%) de que llueva en zonas del Baix Maestrat y l'Alt Maestrat el próximo jueves por la tarde.

Probabilidad de precipitaciones el jueves entre las 12.00 y las 18.00 horas. / Avamet

El resto de días, si se cumplen las previsiones, no habrá lluvias o, de haberlas, serán anecdóticas.

Temperatura en Castellón

En lo que se refiere a las temperaturas, durante los próximos días se mantendrán estables, con máximas entre 24 y 25 grados en el litoral. Las mínimas en Els Ports se situarán entre los 7 y los 10.

Sin embargo, habrá un día en el que el termómetro se disparará. Será el sábado, cuando Aemet contempla que las máximas alcancen los 31 grados en algunos puntos de la provincia, es decir, registros casi veraniegos.

Temperaturas previstas para el próximo sábado. / Aemet

Será un episodio breve de calor, ya que el domingo las temperaturas volverán a los registros habituales los próximos días.

Esta es la predicción de Aemet en Castellón: