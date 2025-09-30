Castellón impulsa la participación vecinal con 280.000 euros para 38 municipios

La Diputación Provincial de Castellón impulsa la participación ciudadana, transparencia y buen gobierno en municipios de menos de 20.000 habitantes. La Junta de Gobierno, celebrada este martes en el Palacio Provincial, aprobó ayer la concesión de subvenciones para el fomento de los pilares sobre los que se asienta el Gobierno Abierto con el objetivo de «apoyar proyectos municipales que refuercen la implicación ciudadana y promuevan prácticas de transparencia y buen gobierno», según ha señalado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

El programa de ayudas está articulado en torno a dos líneas de subvenciones. Por un lado, la primera línea de subvenciones, dotada con 140.000 euros, está destinada a promover la transparencia y el buen gobierno en las administraciones locales.

Un total de 24 ayuntamientos recibirán una parte proporcional de la cantidad económica asignada, «permitiéndoles implementar medidas que fortalezcan su capacidad de responder de manera transparente y efectiva las demandas de sus ciudadanos», comentó la diputada popular María Tormo.

Son Ribesalbes, Alcalà de Xivert, Montánla Jana, Tales, CàligEspadillaTogaTorrechivaAyódarSonejaArgelitaFanzaraViverTorralba del PinarVillanueva de ViverAlmedíjarCortes de ArenosoCanet lo RoigPina de Montalgraola MataTorásla Llosa y Santa Magdalena.

Promoer la participación activa

Por otro lado, una segunda línea de subvenciones, que cuenta con un fondo total de 139.962 euros, está destinada a promover la participación activa de los ciudadanos en la vida municipal.

En total, recibirán esta subvención 24 ayuntamientos, los de Villanueva de Viver, Argelita, Geldo, Alcalà, la Mata, Sueras, Tales, Soneja, Borriol, Pina de Montalgrao, Ribesalbes, Ayódar, Toga, Eslida, Torralba del Pinar, Espadilla, Torrechiva, Xilxes, Altura, Fanzara, Torreblanca, Jéricala Vilavella y la Llosa, que podrán utilizar los fondos para desarrollar iniciativas que incentiven la participación ciudadana con la finalidad de incorporar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones municipales y en el diseño y la implementación de políticas públicas.

Al respecto, la diputada de Transparencia y Participación Ciudadana aseguró que «la participación incrementa la efectividad del gobierno y la calidad de sus decisiones».

«Todos queremos unas administraciones transparentes, abiertas y participativas y con estas ayudas avanzamos hacia una cultura administrativa basada en la transparencia, en la rendición de cuentas y el gobierno abierto como eje estructural de ayuntamientos y la Diputación», segúnBarrachina.