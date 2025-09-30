Castellonenses de Compromís critican el tuit de Puente sobre Mazón en el aviso rojo y le piden dedicarse a Cercanías

El diputado de Compromís adscrito al grupo parlamentario de Sumar, el vila-realense Alberto Ibáñez, ha criticado este martes el comentario que el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicó en redes sociales contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, en plena alerta roja en Valencia y le ha aconsejado "menos Twitter y más Cercanías".

Estas críticas se suman al del castellonense Enric Nomdedéu, ex alto cargo de la Generalitat durante el gobierno del Botànic también por Compromís, que también reprochó las palabras de Puente en X. "Señor ministro, usted es imbécil", dijo Nomdedéu en su cuenta de esa red social sobre Puente.

El origen

"¿Ha reservado ya mesa en El Ventorro Mazón?", publicó Puente este fin de semana en X, un interrogante que acompañó del aviso rojo de Aemet por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia.

En rueda de prensa en el Congreso, el representante de la coalición valenciana ha dicho que no le parece "pertinente" que un ministro del Gobierno de España "baje al nivel impropio del señor Mazón". A su juicio, Puente debería dedicar "menos horas a Twitter y más a mejorar la realidad de los Cercanías".

En todo caso, Ibáñez cree que no se puede equiparar "el mal gusto" del comentario en redes de Puente con la "gestión criminal" de Mazón el 29 de octubre de 2024, el día de la dana, "que no estuvo cuando hubo 229 muertos en su puesto porque estaba en un reservado".

Y tampoco ha estado ahora, en esta nueva alerta roja en Valencia, por estar en Murcia asistiendo, según el diputado de Compromís, a un "aquelarre racista" en el que estuvo "regalando besitos y abrazos a más de cuatro horas y media en coche de la sede del Cecopi".

Ibáñez pide que Mazón vaya al Congreso

Con todo, Ibáñez cree que la "inmensa mayoría" del pueblo valenciano considera, tras esta nueva inclemencia climática, que la Generalitat sí que tenía competencias y era responsable para la prevención la coordinación y las emergencias, y que efectivamente mandar la alerta era "posible" y que "salva vidas".

"Sin duda alguna, Mazón tiene que dimitir ya porque no le quedan excusas", ha insistido Ibáñez, antes de pedir que las Cortes Generales llamen a Mazón para que dé la cara y sepamos realmente lo que ocurrió hace un año.