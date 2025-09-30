El comercio y la educación recuperan la normalidad en Castellón tras un día casi sin incidentes

Después de la tempestad, Castellón ha regresado a la calma con la recuperación de la normalidad, tras el episodio de lluvias del lunes, especialmente en la actividad comercial y educativa. Por una parte, tanto las empresas como el puerto de Castelló han recuperado su ritmo habitual de carga y descarga, aunque se vio perjudicado por el trabajo acumulado de este lunes.

En el caso de la educación, en la Universitat Jaume I (UJI) apenas ha habido ausencias de alumnado procedente de la provincia de Valencia. Mientras, los alumnos castellonenses que cursan sus estudios universitarios en València no han tenido que desplazarse, ya que las clases se han desarrollado online.

Desde la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías (ACTM), su presidente, Carmelo Martínez, ha comentado que "el lunes, hubo algunos problemas en las zonas de alerta roja, porque empresas de algunas zonas decidieron cerrar ante el peligro de inundaciones. Además, el puerto de Castelló también paró la actividad. Esa acumulación de trabajo se percibió ayer, cuando se produjeron retrasos y congestión de tráfico en ciertos puntos".

En el caso, centros como la Universidad de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) o la Universidad Católica de Valencia (UCV), no han tenido actividad docente presencial.

Esta situación a un máximo de 2.500 alumnos de la UV, residentes en Castellón, sin la obligación de acercarse a València, al igual que le ha sucedido a más de un millar de estudiantes de la UPV.

En el caso contrario, fuentes de la UJI aseguraron que no se ha percibido un descenso en la presencia de alumnos procedentes de la provincia de Valencia en el campus, que este martes ha retomado las clases presenciales después de que se suspendieran el lunes.

Sin incidentes en el transporte ferroviario

Tampoco ha habido incidentes destacados en el transporte ferroviario. Las líneas C1, C3 y C6, las que viajan a la provincia de Valencia desde la estación de Castelló, prestaron servicio con total normalidad. Verónica Salas, una alumna de la UJI que este martes ha utilizado el tren desde València para asistir a clase, señaló que "se ha producido algún retraso y ha habido alguna cancelación, pero he podido viajar hasta Castelló sin ningún problema".

Retenciones en València

En general, los profesores procedentes de Valencia apenas han tenido problemas para llegar hasta Castellón, para impartir clases. Paula Gimeno, profesora en el IES Penyagolosa de Castelló y natural de Almassora, pero residente en Paiporta, ha señalado que «hubo retenciones de hasta 45 minutos en la salida de València. Los coches tenían problemas para avanzar y no había ningún accidente, así que debía ser consecuencia de las precipitaciones de hace dos días».

También ha afirmado que "al pasar por Moncofa y Vall d’Uixó, llovía bastante por la mañana, pero no ha supuesto un problema grave".

Por su parte, los sindicatos STEPV y CSIF apenas han registrado incidencias entre los profesores y los funcionarios que debían desplazarse hasta la provincia de Valencia.

En el caso del CSIF, la organización ha reclamado a la administración que "inicie las negociaciones para establecer un nuevo decreto de teletrabajo con carácter urgente que supere las dudas y limitaciones con las que nos encontramos y en el que se establezcan de manera clara los protocolos a seguir en este tipo de casos".