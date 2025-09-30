La Generalitat dará a conocer el autogobierno valenciano a 12.000 jóvenes de Castellón

La administración pública en España está repartida entre el Gobierno central, las autonomías, las diputaciones y los ayuntamientos. Una estructura compleja que a menudo genera confusión entre la ciudadanía, a la hora de identificar a quién corresponde cada competencia y cuáles son las funciones de cada institución.

Una iniciativa para acercar las instituciones

Para acercar el funcionamiento de los organismos de autogobierno en la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha puesto en marcha una iniciativa destinada a los más jóvenes. En Castellón, el proyecto alcanzará a unos 12.000 estudiantes.

Además de su carácter pedagógico, desde la Comunitat subrayan que uno de los grandes objetivos de la campaña es "superar la desafección ciudadana y formar una ciudadanía más informada, participativa y comprometida con los valores democráticos".

Presentación del programa

El director general de Transparencia y Participación, José Tárrega, y el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, junto a la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, han presentado el programa educativo y de participación juvenil "Tú haces Democracia" en la provincia.

Esta iniciativa, dirigida a estudiantes de 3º y 4º de la ESO, arranca en el curso 2025-2026. Durante la presentación, Tárrega destacó que con "Tú haces Democracia" "pretendemos que el alumnado conozca de primera mano cómo funcionan nuestras instituciones de autogobierno". Añadió que la democracia "se fortalece con la participación de la juventud, y este programa les invita a ser parte activa de la sociedad a través del conocimiento y la implicación".

Una herramienta práctica y participativa

Por su parte, Martínez señaló que se trata de una herramienta práctica "que anima al alumnado a debatir, preguntar y reflexionar de forma crítica". Es, dijo, "un complemento al currículum que permite profundizar en los valores de la ciudadanía democrática y en el conocimiento de las instituciones valencianas".

Web y actividades complementarias

El alumnado ya puede acceder a todos los materiales y recursos del proyecto durante el curso académico 2025-2026. Para facilitar el aprendizaje, se ha creado una página web con vídeos explicativos sobre el funcionamiento y competencias de cada institución.

Además, la plataforma ofrece fichas informativas e interactivas sobre les Corts Valencianes, el president de la Generalitat, el Consell, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social, todo disponible en castellano y valenciano.

Experiencia directa en las instituciones

Asimismo, los centros educativos podrán organizar visitas a estas instituciones, permitiendo al alumnado vivir en primera persona su funcionamiento. En colaboración con el Consell Valencià de la Joventut también se impartirán sesiones sobre participación juvenil en los institutos que lo soliciten, fomentando los valores democráticos y el compromiso cívico.

Alcance del programa en la Comunitat Valenciana

"Tú haces Democracia" se dirige a los 84 institutos de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia de Castellón, con el objetivo de llegar a 12.692 alumnos y alumnas de 3º y 4º de la ESO. En total, el programa abarcará 680 centros en la Comunitat Valenciana, con más de 105.000 estudiantes beneficiados.