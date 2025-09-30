Nueva inversión del Gobierno en Castellón: 13 millones en Carreteras

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una nueva obra para la red de Carreteras de la provincia de Castellón.

La medida tiene un valor estimado de 13 millones de euros (IVA no incluido). Un contrato que tiene como objetivo realizar las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-23, entre los km 31,050 al 37,750, en el tramo ubicado entre el enlace Segorbe-Altura y el viaducto sobre el río Palancia. "Con esta actuación se mejorará la regularidad superficial del firme actual y se alargará su vida útil, garantizando unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas", señala la Delegación del Gobierno.

Inversión en conservación de carreteras

Estos trabajos se incluyen dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 105 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Castellón. En concreto, las labores consistirán en recrecer el paquete de firme existente con nuevas mezclas bituminosas, con lo que se eleva la rasante actual de la vía y se requiere la adecuación de todos los elementos de la carretera a la nueva cota.

La intención es evacuar la escorrentía lo antes posible fuera de la plataforma, para disminuir la infiltración a capas inferiores, gracias a su impermeabilidad.

Medidas complementarias y nuevas actuaciones

Esta solución general será complementada, en aquellos otros tramos singulares que lo requieran, con trabajos como el fresado de las capas de firme existentes y saneo de la explanada o la mejora del drenaje profundo con la ejecución de zanjas drenantes.

"Este contrato forma parte de la apuesta de Transportes por mejorar la movilidad vial en la provincia de Castellón, donde está en licitación por 39,7 millones de euros un contrato de conservación de los 124 kilómetros de la AP-7 que cruzan la provincia; y han finalizado las obras en los túneles de Lourdes y Puerto de Castellón en la autovía CS-22", concluyen desde el Gobierno.