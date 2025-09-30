Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos carreteras secundarias de la provincia de Castellón, todavía cortadas por las fuertes lluvias

Información de la DGT

Un operario del Consorcio Provincial de Bomberos.

Un operario del Consorcio Provincial de Bomberos. / Consorcio Provincial de Bomberos

Europa Press

Tres carreteras secundarias de la provincia de Castellón permanecen esta mañana cortadas como consecuencias de las fuertes lluvias que desde ayer descargan sobre la zona y la provincia de Valencia.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), se trata de vías secundarias y, a las 7 horas de este martes, permanecían cortadas.

Es la CV-200, en Almedíjar; y la CV-1486, en Cabanes, han concretado las mismas fuentes. La CV-137, en Càlig, ha sido abierta a lo largo de la mañana.

TEMAS

Tracking Pixel Contents