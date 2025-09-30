Dos carreteras secundarias de la provincia de Castellón, todavía cortadas por las fuertes lluvias

Tres carreteras secundarias de la provincia de Castellón permanecen esta mañana cortadas como consecuencias de las fuertes lluvias que desde ayer descargan sobre la zona y la provincia de Valencia.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), se trata de vías secundarias y, a las 7 horas de este martes, permanecían cortadas.

Es la CV-200, en Almedíjar; y la CV-1486, en Cabanes, han concretado las mismas fuentes. La CV-137, en Càlig, ha sido abierta a lo largo de la mañana.